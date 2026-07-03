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Lula da Silva, aliado de Gustavo Petro, rompió el silencio y se pronunció sobre triunfo de Keiko Fujimori

Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

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Redacción Semana
3 de julio de 2026 a las 4:31 p. m.
Lula da Silva y Keiko Fujimori
Lula da Silva y Keiko Fujimori Foto: Getty y AFP

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, en el cierre de un capítulo importante de los ajustados comicios del país, que busca dejar atrás una década de inestabilidad política.

Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva
Lula da Silva, cercano a Gustavo Petro, se pronunció sobre Abelardo De La Espriella y su triunfo en segunda vuelta

Su victoria por un estrecho margen había sido confirmada el lunes con la conclusión del escrutinio.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó este viernes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Roberto Burneo Bermejo.

Varios presidentes han expresado su felicitación a la nueva presidenta de Perú y han enviado algunos mensajes a través de las redes sociales, sin embargo, uno llamó la atención en las redes sociales.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú, casi un mes después de las elecciones

El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, envió un mensaje a través de sus redes sociales en el que felicita a Keiko Fujimori y le deseó “éxito” en la conducción de su mandato.

“Felicito a la presidenta electa Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales peruanas. Le deseo pleno éxito en la conducción de su mandato y en la importante tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo”, dijo Lula.

“Estamos listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa, enfocada en la ampliación del comercio y las inversiones, en la integración de la infraestructura logística y digital, en la superación del hambre y la pobreza, en la protección de la Amazonía y en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó el presidente.

“Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana”, concluyó el mandatario de izquierda.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar, y gobernar hasta 2031.

La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú.
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: AP Photo/Martin Mejia

“Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”, publicó Fujimori en X poco después de la proclamación.

La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.

Su victoria se confirmó el lunes con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

Con información de AFP*