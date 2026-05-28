Sergio Fajardo, feliz y rodeado de jóvenes, envía mensaje a los colombianos: “Esta es mi última campaña, me voy a despedir como presidente”

Sergio Fajardo, candidato presidencial, estuvo en entrevista con el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, en la cual habló de la recta final de la campaña.

El aspirante aparece de cuarto en las diferentes encuestas, pero asegura que hay muchos indecisos que podrían inclinar la balanza el próximo domingo 31 de mayo.

Fajardo habló sobre sus propuestas, la reunión con Paloma Valencia, lo que haría si llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto, de Gustavo Petro y de la paz total.

Además, estuvo acompañado por un grupo de jóvenes que lo acompañó durante la entrevista y aseguró que eso refleja lo que fue toda su campaña presidencial.

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Aunque en varios sectores se ha dicho que Fajardo se retiraría de la política, el candidato aseguró que será su última campaña, pero que será el próximo presidente de Colombia.

“Muchas personas definen su voto en las últimas semanas, hay personas indecisas y hemos hecho esfuerzos para conectarnos con los jóvenes y son ellos los que pueden hacer la diferencia”.

Indicó que el trabajo en redes sociales ha sido muy fuerte y que ha conectado con la gente joven a través de las diferentes plataformas que le han permitido acercarse.

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“Nuestra propuesta rompe con la polarización. Esta es mi tercera campaña presidencial y nunca había visto al país así de dividido”.

Agregó: “No seré más candidato, me voy a despedir como presidente de Colombia. Ese es el objetivo que tengo y lo conseguiré”.

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Explicó que su obligación es trabajar por los colombianos, pero que si no llega a la Casa de Nariño no volverá a estar en una contienda. En todo caso cree que será el ganador de las elecciones del domingo, aunque aclaró que no se retirará de la política en ningún momento.

Con respecto a las críticas que le hacen de tener un ego muy grande, que le ha impedido aceptar coaliciones, Fajardo dijo que no es un tema de ego, sino de la necesidad de creer en lo que está haciendo, pues si él no cree, nadie más lo va a hacer. Aclaró que es una cuestión de confianza y autoestima y no de andar en función de someter a otras personas a sus ideas. “No me siento más que nadie, pero sí soy terco y lucho por lo que quiero”, concluyó.

Así mismo dijo que sus principios no son negociables y que esa coherencia la ha mantenido durante toda su vida política.