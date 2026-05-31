La plataforma internacional de apuestas Polymarket ubicó al abogado Abelardo de la Espriella como el principal favorito en la carrera presidencial colombiana, otorgándole una probabilidad del 88 por ciento de convertirse en el próximo presidente del país.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Iván Cepeda Abelardo de la Espriella Foto: SEMANA

Las predicciones del “Colombia Presidential Election”, muestra una diferencia abrumadora frente a los demás nombres que aparecen en la apuesta digital. En segundo lugar figura Iván Cepeda Castro con un 13 por ciento, mientras que Paloma Valencia aparece con menos del 1 por ciento de probabilidad.

El dato llamó la atención por el abrupto crecimiento de la línea atribuida a De la Espriella en los últimos días dentro de la plataforma, cuando su campaña y discurso se agudizó enfrentando al gobierno de Gustavo Petro y ajustando diferencias porcentuales con su principal contrincante, Iván Cepeda.

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Abelardo de la Espriella. Candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aunque estas plataformas no equivalen a encuestas electorales ni tienen validez estadística oficial, sí suelen convertirse en termómetros digitales del ambiente político y de las expectativas de ciertos sectores frente a procesos electorales.

La gráfica de Polymarket registra además un volumen superior a los 34 millones de dólares en movimientos dentro del mercado relacionado con las elecciones presidenciales colombianas, una cifra que evidencia el creciente interés internacional alrededor del escenario político del país.