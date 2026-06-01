Antioquia ha sido el corazón del uribismo durante décadas y los resultados históricamente han sido favorables para el Centro Democrático. Sin embargo, en la primera vuelta presidencialde este 31 de mayo, el partido perdió protagonismo y Paloma Valencia fue relegada al tercer lugar, superada por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se disputarán la Casa de Nariño el próximo 21 de junio.

Los resultados hablan por sí solos: el aspirante del movimiento Defensores de la Patria cautivó a los electores antioqueños y obtuvo 1.723.406 votos. Tuvo la mayoría en las subregiones del oriente, suroeste, Magdalena Medio, occidente, norte, nordeste y Valle de Aburrá. Mientras tanto, Iván Cepeda, con 805.652 votos, se quedó con los municipios de Urabá y el Bajo Cauca.

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Paloma Valencia perdió y quedó en el tercer lugar con 294.322 votos. La derrota golpea al Centro Democrático porque Antioquia es la casa del partido, pero además porque la campaña de Valencia invirtió tiempo en ese territorio ante la amenaza electoral que representaba el abogado, apalancado en esa zona del país por Creemos, el movimiento político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Fuentes de la campaña de Abelardo de la Espriella contaron a SEMANA que el candidato se quedó con las bases del uribismo en Antioquia, desencantados con la fórmula de Valencia y Juan Daniel Oviedo. Además, porque el Tigre, como se autodenomina De la Espriella, encarnaría los valores puros de la derecha, según comentaron las mismas personas.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe reconoció la derrota: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”.

Los demás candidatos alcanzaron los siguientes resultados en este departamento: Sergio Fajardo (225.072 votos), Santiago Botero (30.271 votos), Claudia López (13.482 votos), Mauricio Lizcano (4.542 votos), Miguel Uribe Londoño (4.414 votos), Sondra Macollins (2.783 votos), Roy Barreras (1.948 votos) y Gustavo Matamoros (755 votos).