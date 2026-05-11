Miguel Uribe Londoño dice que es el único candidato presidencial que no ha atacado a Abelardo de la Espriella

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras el pronunciamiento de su nuera, María Claudia Tarazona, anunciando que apoya a la senadora Paloma Valencia, no a él, con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Miguel Uribe Londoño dice que Paloma Valencia y Álvaro Uribe están “usando” a María Claudia Tarazona: “Creo que la enredaron”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia

Vea la entrevista completa con Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial:

“El único candidato en esta contienda, desde el día uno hasta ahora, que no ha tenido una mala expresión ni se ha referido mal a Abelardo, ni lo ha atacado, porque recuerda que en la consulta del 8 de marzo de los 9 candidatos todos estaban contra Abelardo, he sido yo; de mi boca no ha salido nada”, aseguró Uribe Londoño.

“No hay derecho de cómo lo han atacado”; él es un buen abogado, un hombre decente y honorable; yo no comparto eso. No se puede, por conseguir votos y hacer campaña política, simplemente atacar a las personas, personalmente, con unas cosas que no están probadas, o que son gaseosas. En fin”, agregó.

El apoyo de Tarazona a Paloma Valencia

María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, anunció públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

“Hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, apoyar a Paloma Valencia porque esa fue la voluntad de Miguel”, afirmó.

Durante su declaración, Tarazona aseguró que está convencida de que Paloma Valencia “es la única que puede ganar en segunda vuelta” y sostuvo que Colombia enfrenta una coyuntura decisiva. “Tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente, por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”, expresó.

En uno de los momentos de su declaración, Tarazona recordó el dolor que viven miles de familias víctimas de la violencia en Colombia y evocó el sufrimiento de los niños que han perdido a sus padres en medio de la tragedia nacional.

Miguel Uribe Turbay fue víctima del atentado en su contra el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto de ese mismo año, en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, tras dos meses de intervenciones quirúrgicas.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguró: “Voy a honrar sus banderas y cuidar su legado con profundo respeto y responsabilidad. Porque este país merece unirse alrededor de la defensa de la democracia frente a quienes la desprecian o quieren debilitarla”.

“Espero que lo que comenzó con una tragedia tan dolorosa y tan difícil para el país, termine convirtiéndose también en un llamado a los colombianos a proteger la democracia, a cuidar las instituciones y a entender que hay momentos en los que el país debe estar por encima de cualquier diferencia”, agregó Paloma Valencia.