Miguel Uribe Londoño dice que Paloma Valencia y Álvaro Uribe están “usando” a María Claudia Tarazona: “Creo que la enredaron”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sorprendió después de que anunciara que apoyaría y votaría por Paloma Valencia en las elecciones presidenciales de 2026.

Muchas preguntas quedaron sobre por qué la mujer no acompañó a su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien salió mal del Centro Democrático y hasta tuvo fuertes roces con el expresidente Álvaro Uribe.

El candidato presidencial habló en El Debate de SEMANA y se sinceró sobre la elección que hizo su nuera, dejándolo de lado y optando por la también senadora. “Ella puede apoyar a quien quiera, ella es libre y tomó esa decisión”, dijo.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pese a esto, dejó en claro que él sigue llevando las banderas de su hijo, más allá de lo que pueda llegar a decir Tarazona. “Las llevaré hasta el fin de mis días”, comentó.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia

Miguel Uribe Londoño dice que es el único candidato presidencial que no ha atacado a Abelardo de la Espriella

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Uribe Londoño afirmó que el expresidente Uribe y Valencia están “instrumentalizando” a la esposa del asesinado senador. “La están usando y la metieron en una cosa en la que ella no pertenece”, aseveró.

“Ella no puede estar al lado de ellos dos con lo que le hicieron a Miguel, Paloma lo atacó e insultó”, manifestó.

De hecho, recordó muchos de los pronunciamiento que tuvo en su contra antes del atentado y, además, mencionó que el expresidente Uribe también regañó a su hijo y tuvo actitudes injustas hacia él. “Miguel se murió atormentado por ellos”, apuntó.

Asimismo, cuestionó que para ese momento el líder natural del Centro Democrático no fuera capaz de defender a Uribe Turbay ante los ataques que estaba recibiendo al interior del movimiento. “Creo que Uribe y Paloma enredaron a María Claudia”, expresó.

Miguel Uribe Londoño confesó que le “duele” la decisión que tomó su nuera, especialmente porque, según él, ella sabe todo lo que su hijo sufrió en el Centro Democrático. “Yo creo que ella no debería olvidarse de lo que le hicieron a Miguel”, señaló.

María Claudia Tarazona contó el verdadero motivo por el que no apoyará a su suegro Miguel Uribe Londoño: “Desafortunadamente”

Miguel Uribe Londoño reveló que no votaría “nunca” por Paloma Valencia y contó los motivos

“Yo creo que la están instrumentalizando como lo han hecho con tanta gente en Colombia, con tantas familias y como están dividiendo al país”, añadió.

Por lo mismo, reiteró que más allá de lo que pueda decir su nuera, las banderas de su hijo las seguirá llevando él y las mismas nunca le pertenecerán a Paloma Valencia.

De hecho, recordó que esto mismo fue lo que dijo Tarazona en su declaración de apoyo a la candidata presidencial. “Ella no las entregó porque no podía hacerlo, yo soy el papá y yo tengo sus banderas”, remarcó.

El hoy candidato mencionó que después de Alejandro, él era la persona más importante que había para el fallecido congresista. “Nunca he entendido por qué María Claudia en estos meses nunca ha estado al lado mío de manera pública en la campaña”, dijo.

“Ya no importa, ella puede hacerlo y yo no lo puedo cambiar. (...) Yo quiero que no se pase hoy que el comportamiento de Paloma y Uribe no es correcto, no están actuando bien porque con Miguel no se portaron bien”, complementó.