María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia

A dos semanas de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un evento de campaña, anunció que respaldará la candidatura de Paloma Valencia.

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“Hoy decido en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos, decido apoyar a Paloma Valencia”, aseguró Tarazona en entrevista con Noticias Caracol.

Según dijo, la respalda porque era la voluntad de Miguel Uribe Turbay. “Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, agregó Tarazona.

María Claudia Tarazona explicó las razones de su decisión. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Otra de las razones por las que votará por ella es porque considera que Valencia es “la única” que va a poder ganar en segunda vuelta. “Acá hay un gran propósito como país y como colombianos y es que tenemos que evitar, a toda costa, por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos, por nuestra historia y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”, mencionó la esposa de Miguel Uribe Turbay.

Tras el anuncio, Valencia la recibió con los brazos abiertos. “María Claudia, recibo tu apoyo como el gesto más grande y conmovedor de esta campaña. Miguel fue mi amigo, un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía que la política debía hacerse con altura, firmeza y decencia”, afirmó.

Valencia dijo que honrará sus banderas y cuidará su legado. “Este país merece unirse alrededor de la defensa de la democracia frente a quienes la desprecian o quieren debilitarla. Espero que lo que comenzó con una tragedia tan dolorosa y tan difícil para el país, termine convirtiéndose también en un llamado a los colombianos a proteger la democracia, a cuidar las instituciones y a entender que hay momentos en los que el país debe estar por encima de cualquier diferencia. Gracias, María Claudia. Recibo tu confianza con enorme gratitud, responsabilidad y respeto”, agregó.

En la entrevista, Tarazona habló de su hijo Alejandro, quien llora la muerte de su padre “todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan”.

Hasta hace poco se le había visto respaldando la candidatura de su suegro, Miguel Uribe Londoño; sin embargo, en la entrevista aclaró que, si bien él tiene las banderas de su hijo y respeta su propósito de buscar la Presidencia, los números no le darían para pasar a la segunda vuelta.

Paloma Valencia agradeció el respaldo de Tarazona. Foto: CAMPAÑA PALOMA VALENCIA

“Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho y las credenciales para ser lo que está haciendo. Creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento desafortunadamente no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando”, aclaró Tarazona.

Asimismo, reconoció que ha sido un colombiano que ha tenido que vivir la violencia en dos ocasiones de forma cercana, con el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y el de su esposa, Diana Turbay.

“Él ha estado en esta silla y ha estado en la silla en la que nadie quiere estar, que es ver morir a un hijo de la manera en que él lo vio”, dijo.

Cuando está a punto de cumplirse un año del atentado contra Uribe Turbay, Tarazona reconoció que, tras ese hecho, no ha sido fácil seguir con su vida. Se refirió al dolor de Alejandro y contó que una de las cosas que más le ha dolido es que no se pudo despedir de él.