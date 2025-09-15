María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió importante paso de su hijo: “Tu papá desde el cielo te acompaña”

María Claudia Tarazona se convirtió en foco de reacciones de miles de personas en plataformas digitales y medios nacionales, debido a la cruda situación que vivió por la muerte de Miguel Uribe Turbay, su esposo.

La abogada sufrió una dolorosa etapa a mitad de 2025, luego de que el senador fuera víctima de un atentado en Bogotá. Pese a que lucharon juntos por salir adelante, la vida del precandidato presidencial se apagó y el vacío que quedó en su familia fue gigante.

Sin embargo, María Claudia Tarazona salió adelante, se levantó e intentó seguir el camino, enfocándose en sus cuatro hijos, quienes también viven la ausencia de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona y su esposo Miguel Uribe Turbay. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: maclaudiat

No obstante, recientemente, tras la entrevista que concedió a RCN, la esposa del fallecido político compartió en redes sociales un paso importante en la vida de su hijo menor, Alejandro Uribe, quien celebraba su primer día de colegio.

El menor ingresó a una institución en la capital, siendo acompañado por su mamá, su abuelo, Miguel Uribe Londoño, y sus hermanas: Isabella, Emilia y María. Todos posaron para el recuerdo, reflejando cómo lo guiaban en este proceso personal que debía llevar.

“Alejandro, hoy vas caminando y tu papá desde el cielo te acompaña, está orgulloso de ti y celebrando tu primer día de colegio”, escribió Tarazona al inicio del mensaje.

“Nosotros, honrando tu memoria, amor mío, con fortaleza, mirando al cielo y sabiendo lo orgulloso que estás de tu hijo. Amor eterno”, agregó en el pie de foto.

María Claudia Tarazona compartió momento importante en la vida de su hijo. | Foto: Instagram @maclaudiat

En varias imágenes, que se encuentran en el perfil oficial de María Claudia Tarazona, se detalló al menor emocionado y feliz con su familia, preparándose para una nueva etapa de su realidad. Las postales mostraron la unión con sus hermanas, que no lo dejaron solo en dicho espacio.

Es importante recordar que el pasado 14 de septiembre, durante una entrevista con José Manuel Acevedo, para RCN, la viuda del senador reveló una anécdota con su pequeño, quien le soltó una respuesta inesperada.

“Estábamos yendo a misa y, por supuesto, Alejandro me dice: ‘No quiero ir’. Pero le digo: ‘Mi amor, te voy a contar un secreto. La iglesia es la casa de Dios, y Dios siempre está con papá, entonces cuando llegues a la iglesia vas a estar con él y vas a estar más cerca de papá’”, relató.