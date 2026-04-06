Miguel Uribe Londoño confesó que, tras muerte de su hijo, Abelardo de la Espriella fue a su apartamento varias veces a ofrecerle la Vicepresidencia

Miguel Uribe Londoño, el padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, confesó que el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella estuvo en su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá, varias veces ofreciéndole, según él, ser su fórmula vicepresidencial.

Lo dijo meses después de que Álvaro Uribe se enterara de las conversaciones entre él y De la Espriella y promoviera su expulsión del Centro Democrático, el partido político que ayudó a fundar.

Uribe Londoño habló en el programa Nos cogió la noche y dijo textualmente: “Frente a Abelardo de la Espriella, sí, es una cosa que no ha debido haber pasado. Yo no entiendo por qué él llamó al presidente Álvaro Uribe el 1 de diciembre de 2025 a decirle que yo le había pedido la Vicepresidencia. Eso es supremamente falso. Él estuvo cinco veces en mi casa ofreciéndome la Vicepresidencia después de muerto Miguel”.

Abelardo de la Espriella Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

En una oportunidad —narró Uribe Londoño— hablaron, mientras él estaba en Buenos Aires. “Abelardo, en ese momento, me dijo: ‘Miguel, es que tú y yo somos imbatibles juntos. Yo, simplemente, oí una propuesta. No dije que sí; igual yo iba a ganar. Esa noche salió la encuesta de Invamer donde yo estaba de cuarto: Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y yo. Estaba en otra cosa después de lo que había invertido: recursos, mi tiempo (...)”, añadió.

Y siguió: “Imposible creer que yo fuera tan estúpido y tan tonto de estar en eso. Fue una cosa que no tiene explicación, pero sigo apreciando al presidente Álvaro Uribe, quien fue mi compañero del colegio; yo se lo recomendé al presidente Julio César Turbay, cuando yo era secretario general, para que lo nombrara director de la Aeronáutica Civil”.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño visitó este Jueves Santo la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. Foto: Suministrada a Semana

Simplemente —reflexionó Uribe Londoño—, “Uribe Vélez no me quiso de candidato. Iríamos ganando, él no quiso y no tengo rencor”.

El papá del exsenador Miguel Uribe Turbay informó que no volvió a hablar con Abelardo de la Espriella tras su comentario a Álvaro Uribe, que le generó la expulsión del Centro Democrático y un terremoto político.

“Yo conversé con un amigo con quien no me imaginé que se fuera a armar todo este lío. Otra adversidad para mí. Solo he tenido adversidades y de todas me he recuperado”, detalló.

El 2 de diciembre de 2025, De la Espriella desmintió a Uribe Londoño a través de un comunicado de prensa: “En esa reunión, el doctor Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial que en su momento le hice”, se lee en el documento.

Delia Jaramillo Hoyos. Bogotá Marzo 26 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Delia Jaramillo, la esposa de Miguel Uribe Londoño, habló recientemente con SEMANA y también se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Me da mucho pesar lo que nos hizo Abelardo. También le tengo afecto, pero no sé por qué habló a nombre de mi esposo. Eso no se hace. Y también Álvaro Uribe, ¿por qué no nos escuchó? Quien nos ofreció la Vicepresidencia varias veces fue Abelardo de la Espriella y salió una versión de que fuimos nosotros los que se la fuimos a pedir. Abelardo después se refirió al tema reconociéndolo. Fue una vaina mal hecha por todos lados; no fue justo con nosotros", confesó.