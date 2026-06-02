“De la Espriella, ‘El Tigre’, no se parece a ningún otro político nacional que Colombia haya visto antes”, The Wall Street Journal

La elección presidencial en Colombia atrapa las miradas del mundo. Como señaló el semanario The Economist, pocas competencias en el mundo son tan reñidas y polarizadas como la que se vive en el país del Sagrado Corazón. En su edición impresa y digital, The Wall Street Journal, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, registró el fenómeno político del ‘tigre’, Abelardo de la Espriella, y analizó lo que significaría su victoria.

Abelardo de la Espriella enciende alarmas: “Un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular”

“En el escenario de la campaña, Abelardo de la Espriella se mueve sigilosamente dentro de un cubículo a prueba de balas con un telón de fondo de imágenes de tigres generadas por inteligencia artificial, el animal que se ha convertido en el símbolo de su audaz candidatura a la presidencia de Colombia“, comienza el reportaje.

Abelardo de la Espriella Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

El medio narra como De la Espriella propone soluciones para muchos de los problemas que tiene Colombia, pero especialmente para el azote de la delincuencia.

“De la Espriella se hace llamar “El Tigre” y no se parece a ningún otro político nacional que Colombia haya visto antes”, asegura el diario.

El reportaje de The Wall Street Journal narra las riquezas del candidato, sus propiedades, su ropa de marca, sus empresas, su avión privado, así como el hecho de que tenga pasaporte americano y las donaciones que ha hecho por años al partido Repúblicano.

Gustavo Petro reacciona a la primera vuelta presidencial: “No acepto los resultados del preconteo”

También cuenta sobre las polémicas que ha suscitado su pasado como abogado penalista de personajes controvertidos, como David Murcia y Alex Saab. Y registra las respuestas que el candidato ha tenido a esos cuestionamientos. Así como a las críticas sobre su fortuna.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 31 de 2026. Foto: Guillermo González

Y cuenta cómo tras meses de una campaña diferente a lo que un país tradicional como Colombia conocía, Abelardo de la Espriella se impuso y pasó la barrera de los 10 millones de votos (con el 43,74 %) frente a 9.688.348 votos de Iván Cepeda (con el 40,90 %). Los dos candidatos, que representan dos extremos de ver la política y el poder, llegan a las urnas el 21 de junio.

“Una victoria de De la Espriella marcaría un giro radical a la derecha para Colombia tras cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro, exguerrillero y figura clave de Cepeda. El mandato de Petro estuvo marcado por enfrentamientos con Trump, la nacionalización del sistema de salud y reformas laborales populares entre la base de Cepeda, incluyendo un aumento del 23% en el salario mínimo”, asegura el artículo sobre el escenario de triunfo del penalista.

Pero el tema que más resalta The Wall Street Journal en el que habría cambios es en materia de lucha contra el crimen. El diario resalta las propuestas del tigre de mano dura en contraste con la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

Y luego asegura que se trataría de un modelo semejante al que se vive en El Salvador. “De la Espriella evoca la imagen de uno de los políticos que más admira: Nayib Bukele. El presidente de El Salvador goza de gran popularidad por haber encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros, lo que provocó una drástica disminución de los homicidios. Al igual que Bukele, de la Espriella luce una barba impecablemente cuidada".

El reportaje de The Wall Street Journal recuerda una respuesta que el candidato dio a SEMANA en una entrevista la semana pasada: “No soy el candidato perfecto, nadie lo es ..Pero soy el candidato que muchos de ustedes han estado buscando. Estoy libre de política, no pertenezco al establishment político. Soy independiente, el primer candidato que no cuenta con el apoyo de los grandes grupos económicos”.