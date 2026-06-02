Sara Tufano, de izquierda, dice que “el problema de la campaña de Iván Cepeda” es que su jefe de debate es Gustavo Petro: “Es problema; difícil crecer”

Sara Tufano es columnista y activista política de izquierda que ha reconocido abiertamente su respaldo a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Tras los resultados electorales del fin de semana donde Abelardo de la Espriella aventajó al candidato de izquierda por encima de los 600.000 votos, Tufano hizo un análisis de lo ocurrido y habló de la oportunidad que tiene Cepeda de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026.

“El principal problema de la campaña de Iván Cepeda es que su jefe de debate es Gustavo Petro”, escribió Tufano en sus redes sociales.

Sara Tufano y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Dijo que “ese 41% de votos no son votos petristas, muchos son votos de personas que votamos por Iván muy a pesar de Petro. Mientras la campaña no entienda eso, le quedará muy difícil crecer”.

A juicio de la activista, “es perfectamente posible ganar en la segunda vuelta”.

Lo primero —según ella— “que debería hacer la campaña de Iván Cepeda es buscar un acuerdo programático con Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo”.

Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Pantallazo tomado de la cuenta de Youtube de Iván Cepeda y foto de redes sociales

“Lo segundo es que Cepeda tiene que empezar a desmarcarse de Gustavo Petro. Cepeda es una figura política muy diferente: es éticamente intachable, dispuesta al diálogo, cero soberbio y con capacidad de rectificar, es el líder que la izquierda y Colombia necesitan en estos momentos. ¡Y esto tiene que quedar muy claro!“.

Sara Tufano se refiere a la posición que adoptó Iván Cepeda horas después de que Abelardo de la Espriella lo aventajara en la primera vuelta.

El candidato de izquierda asumió, contrario a su campaña, un discurso aguerrido, fuerte, salido del libreto y muy similar al de Gustavo Petro. Además, terminó validando las denuncias del presidente que apuntaban a posibles irregularidades en el conteo de los votos este jueves, un tema que, a juicio de varios analistas políticos, lo desgasta.

Cepeda le bajó el tono a su discurso guerrerista que validó el desconocimiento de los resultados del domingo y este lunes, en una conferencia de prensa, le informó al país que su campaña no tenía evidencia de que los resultados electorales tuvieran irregularidades.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Screenshot 'x'

“Nuestro dispositivo de control de resultados ha estado trabajando intensamente en esta noche. Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias. Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia sobre hechos de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, aclaró Cepeda.

Aunque Gustavo Petro insistió este martes en las irregularidades en el conteo de los votos, Iván Cepeda otpó por guardar silencio frente a esa posición. Al fin y al cabo, le corresponde al Consejo Nacional Electoral y a los jueces determinar si la versión del presidente es real o no. El candidato de izquierda quiere, por lo pronto, dedicarse a buscar los más de 600.000 votos que le faltaron para ganarle a Abelardo de la Espriella en primera vuelta.

Tufano no es la única que tiene claro que Cepeda debe distanciarse de Petro. SEMANA habló con la exministra Cecilia López y dijo que, tras el primer discurso del candidato de izquierda el pasado fin de semana, el país conoció que Cepeda y Petro son lo mismo.

Cecilia López, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: FOTO1. SEMANA/FOTO2: IVÁN CEPEDA/FOTO3: PRESIDENCIA.

“Me desilusionó mucho el discurso porque yo pensé que Cepeda, a quien lo hemos visto siempre como un hombre más ponderado, iba a ser capaz de mostrar algo que la izquierda necesitaba en ese momento: ponderación, manejar la derrota con la altura y abrir un espacio que está cerrado porque tampoco su diferencia con Abelardo de la Espriella es de 5 millones de votos. Y me sorprendió que se mostrara tan subordinado al presidente Petro y que, además, cayera en ataques personales. Uno siempre pensó que había diferencias entre Cepeda y Petro y que el primero era una persona más ponderada, más moderada, menos conflictiva, menos guerrerista y esa pelada de cobre me pareció terrible", dijo López