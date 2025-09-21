Gobernación de Antioquia ofrece hasta $20 millones de recompensa por información que permita la captura de terroristas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que varios municipios en el departamento están siendo víctimas del terror que han querido sembrar las disidencias de las Farc con su actuar criminal.

Hizo un llamado a la población antioqueña, particularmente a los habitantes de los municipios de Amalfi y Anorí, que se encuentran bajo una arremetida de los terroristas de la disidencias de las Farc, para que denuncien.

“A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Uds saben quiénes son”.

Rendón explicó que la arremetida terrorista está encabezada por las disidencias lideradas por alias Calarcá, F-36, por lo que insistió que para quitarse a estos criminales de encima deben entregarlos.

Andrés Julián Rendón anunció, entonces, que para este fin la Gobernación de Antioquia está ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa par quien entregue información que permita la captura de los terroristas.

Municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de alias Calarcá, F-36.



A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 21, 2025

“A los Soldados y Policías, saben que cuentan con el respaldo y cariño de los Antioqueños. Apelamos a su valor y decisión para combatir el crimen”, señaló el gobernador de Antioquia.

El gobernador ya había denunciado este sábado un hecho que generó el rechazo, luego de que las disidencias de las Farc dejaran una caneca y una bandera frente a un Centro de Desarrollo Infantil en zona urbana de Anorí.

“Una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aún así, el gobierno de Gustavo Petro sigue sentado negociando con Calarcá y sus aliados. Ya hay presencia en la zona del Ejército y la Policía Nacional”.

En zona urbana de Anorí, disidencias FARC dejaron una caneca y una bandera en frente de un Centro de Desarrollo Infantil. Una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aún así, el gobierno de @petrogustavo sigue sentado negociando con Calarcá y sus aliados.



Ya hay… https://t.co/KlzfpVjLDt — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 19, 2025

Rendón también denunció este domingo que dos “bandidos”, que pertenecen al frente 36 de las disidencias de las Farc, abandonaron una caja con un artefacto explosivo improvisado, cerca a la Estación de Policía de Amalfi.

“Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía de Antioquia les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia. Los encontraron con un radio de activación con el que pretendían accionar este artefacto.

El gobernador confirmó que la zona donde fue abandonada esta caja con el artefacto explosivo tuvo que ser acordonada, para colocar a la población civil a salvo, mientras personal de antiexplosivos realizó la detonación controlada.