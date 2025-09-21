Suscribirse

Nación

Gobernación de Antioquia ofrece hasta $20 millones de recompensa por información que permita la captura de terroristas

Andrés Julián Rendón aseguró que hay que vencer el miedo y denunciar a los criminales que están sembrando terror en los municipios de Amalfi y Anorí.

Redacción Nación
21 de septiembre de 2025, 1:44 p. m.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, pide asistencia militar al gobierno Petro.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anuncia recompensas. | Foto: Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que varios municipios en el departamento están siendo víctimas del terror que han querido sembrar las disidencias de las Farc con su actuar criminal.

Hizo un llamado a la población antioqueña, particularmente a los habitantes de los municipios de Amalfi y Anorí, que se encuentran bajo una arremetida de los terroristas de la disidencias de las Farc, para que denuncien.

Contexto: Crónica de una masacre: SEMANA reconstruyó el despiadado ataque en el que murieron 13 policías en Amalfi.

“A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos paralice. Colaboremos con la Fuerza Pública. Uds saben quiénes son”.

Rendón explicó que la arremetida terrorista está encabezada por las disidencias lideradas por alias Calarcá, F-36, por lo que insistió que para quitarse a estos criminales de encima deben entregarlos.

Andrés Julián Rendón anunció, entonces, que para este fin la Gobernación de Antioquia está ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa par quien entregue información que permita la captura de los terroristas.

“A los Soldados y Policías, saben que cuentan con el respaldo y cariño de los Antioqueños. Apelamos a su valor y decisión para combatir el crimen”, señaló el gobernador de Antioquia.

El gobernador ya había denunciado este sábado un hecho que generó el rechazo, luego de que las disidencias de las Farc dejaran una caneca y una bandera frente a un Centro de Desarrollo Infantil en zona urbana de Anorí.

“Una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Aún así, el gobierno de Gustavo Petro sigue sentado negociando con Calarcá y sus aliados. Ya hay presencia en la zona del Ejército y la Policía Nacional”.

Rendón también denunció este domingo que dos “bandidos”, que pertenecen al frente 36 de las disidencias de las Farc, abandonaron una caja con un artefacto explosivo improvisado, cerca a la Estación de Policía de Amalfi.

“Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía de Antioquia les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia. Los encontraron con un radio de activación con el que pretendían accionar este artefacto.

Contexto: Revelan video del momento exacto en el que derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

El gobernador confirmó que la zona donde fue abandonada esta caja con el artefacto explosivo tuvo que ser acordonada, para colocar a la población civil a salvo, mientras personal de antiexplosivos realizó la detonación controlada.

recompensasAntioquiaAndrés Julián RendónDisidencias de las Farc

