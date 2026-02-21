MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ y anunció refuerzo en la seguridad en Atlántico

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizó varios anuncios de gran relevancia para el departamentos del Atlántico, con miras a mejorar los indicadores de seguridad, particularmente en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.

Tras participar en una reunión estratégica de seguridad ciudadana, que se adelantó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N.3 de la Fuerza Aeroespacial en Malambo, Atlántico, el alto funcionario se refirió a los grupos de delincuencia organizada, que son la principal amenaza.

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

El jefe de la cartera de Defensa anunció recompensas por los integrantes de estos grupos de delincuencia, que se convirtieron en la principal preocupación de los mandatario locales.

Entre ellos se refirió a alias Carlos Muletas, de ‘Los Costeños’, y por alias Caín, de ‘Los Pepes’, con una recompensa de hasta 140 millones de pesos; y de alias Ricostilla, de ‘Los Costeños’, y de alias Rubio, de Los Pepes, por quienes ofrecen hasta 64 millones de pesos.

En desarrollo...