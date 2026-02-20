Confidenciales

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

El jefe de la cartera sostuvo que habrá un trabajo articulado con los líderes comunales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 3:18 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: MinDefensa.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su visita a la Arenosa tuvo una reunión con líderes comunales de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, Atlántico, donde se expusieron las principales preocupaciones y necesidades que afectan los barrios de estos municipios.

En este diagnóstico fueron identificados delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión.

MinDefensa, Pedro Sánchez, habla de las medidas de seguridad que se tomarán para proteger a Gustavo Petro: “Es una prioridad”

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional, desplegará capacidades para que, de manera cercana, puedan aportar a mejorar las condiciones de seguridad en las comunas.

Cerca de 200 uniformados de la especialidad de Policía Comunitaria y más de 60 de Infancia y Adolescencia han sido desplegados para que lleven a cabo actividades de prevención y acercamiento con las comunidades para generar ambientes de confianza, y de esta manera, establecer canales de comunicación que permitan reducir los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.

Confidenciales

Gobierno busca que viviendas VIS y VIP se vendan en pesos y no en salarios mínimos: publicó borrador de decreto

Confidenciales

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

Confidenciales

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

Confidenciales

Alcalde de Villa del Rosario representó a Asointermedias en Comité de Seguimiento y Garantías Electorales

Confidenciales

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

Confidenciales

José Ismael Peña asume oficialmente como rector de la Universidad Nacional: CSU emitió resolución

Confidenciales

El historial de derrotas judiciales de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y pieza clave en escándalo de corrupción en la UNGRD

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

Barranquilla

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

Barranquilla

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Más de Confidenciales

Vivienda nueva Foto Diana Rey Melo / Semana

Gobierno busca que viviendas VIS y VIP se vendan en pesos y no en salarios mínimos: publicó borrador de decreto

Marcha por la defensa del salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

.

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, participó en el Comité de Garantías Electorales

Alcalde de Villa del Rosario representó a Asointermedias en Comité de Seguimiento y Garantías Electorales

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba renunció a su candidatura presidencial por el Partido Conservador, pero continuará en contienda

José Ismael Peña y la Universidad Nacional.

José Ismael Peña asume oficialmente como rector de la Universidad Nacional: CSU emitió resolución

Sandra Ortiz contó en la Fiscalía cómo le entregó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name. Según su versión, los dineros fueron a cambio de que Name ayudara a agilizar la plenaria para la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional en 2023.

El historial de derrotas judiciales de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y pieza clave en escándalo de corrupción en la UNGRD

maría fernanda cabal

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

Fernando Ruiz y Gustavo Petro.

Fernando Ruiz a Petro: “Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”

Armando Benedetti.

Armando Benedetti responde a la noticia de que su suegra sí votará la consulta del Frente por la Vida y por Roy Barreras. Esto dijo

Noticias Destacadas