MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su visita a la Arenosa tuvo una reunión con líderes comunales de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, Atlántico, donde se expusieron las principales preocupaciones y necesidades que afectan los barrios de estos municipios.

En este diagnóstico fueron identificados delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión.

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Policía Nacional, desplegará capacidades para que, de manera cercana, puedan aportar a mejorar las condiciones de seguridad en las comunas.

Cerca de 200 uniformados de la especialidad de Policía Comunitaria y más de 60 de Infancia y Adolescencia han sido desplegados para que lleven a cabo actividades de prevención y acercamiento con las comunidades para generar ambientes de confianza, y de esta manera, establecer canales de comunicación que permitan reducir los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.