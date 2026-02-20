El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de presidente de la República, actualmente en cabeza de Gustavo Petro, tras algunas alertas que se han generado recientemente. Sánchez dijo que se trata de una prioridad para el país.

“La seguridad del señor presidente de la República es una prioridad absoluta. Todas las capacidades de la Fuerza Pública están dispuestas para garantizarla de manera integral”, afirmó el ministro de Defensa.

Según contó Sánchez, el pasado 18 de febrero se llevó a cabo una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) en la que se conversó y se analizó la seguridad del presidente.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que supuestamente quisieran atentar contra su vida. Foto: Presidencia

Allí estuvieron miembros de la cúpula militar y de Policía, acompañados de organismos de inteligencia y contrainteligencia, además de la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Jefatura de Protección Presidencial.

Tras el encuentro, según dijo Sánchez, se llegó a tres conclusiones para garantizar la seguridad del mandatario.

La primera es que la seguridad del presidente de la República es una prioridad y que todas las capacidades de la fuerza pública estarán dispuestas para ello.

La segunda es que todos los pronunciamientos oficiales que se hagan sobre la seguridad del presidente Petro las hará la Jefatura de Protección Presidencial.

Y la tercera, que lo que se converse en esa jefatura “es de carácter reservado y únicamente será compartida con quienes cuenten con la autorización y el nivel de acceso correspondiente”, dijo Sánchez.

“Continuaremos trabajando con total compromiso para cumplir la misión constitucional. Invitamos a cualquier persona que disponga de información relevante relacionada con la seguridad del señor presidente a comunicarla, con absoluta reserva, a través de las líneas 107 o 157″, pidió el ministro de Defensa.

Recientemente, Sánchez había dicho que la seguridad del presidente de la República es una prioridad y un asunto de Estado. Por eso, había ordenado a la cúpula de las fuerzas militares y de Policía para que activaran sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en articulación con Interpol, para identificar y neutralizar cualquier amenaza.

Sánchez confirmó que solamente será esa jefatura la que informe de alertas contra la integridad del mandatario. Foto: Presidencia

Sánchez confirmó que la información que surgiera de ese proceso se compartiría y se tomarían medidas para garantizar la seguridad del mandatario.

Por otro lado, dijo que pondría en conocimiento de la Fiscalía los datos e información relacionada a esos hechos para llevar ante la justicia a quienes puedan estar planeando algo en contra del mandatario.

El ministro de Defensa le pidió a la ciudadanía que pueda denunciar cualquier hecho que genere alerta, a través de los canales establecidos para hacer las denuncias.

La alerta se generó luego de que el general Humberto Guatibonza, encargado de la seguridad del mandatario y la familia presidencial, alertara de supuestos planes en contra del mandatario y hasta de un supuesto entrampamiento en contra del presidente.