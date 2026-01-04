Política

Incrementan seguridad del presidente Petro por amenazas “físicas y mediáticas”

El ministro Pedro Sánchez entregó detalles de las amenazas que estaría recibiendo el primer mandatario. Hay alarma entre las autoridades por la protección del mandatario.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 11:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro durante una alocución presidencial.
El presidente Gustavo Petro durante una alocución presidencial. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció que se ha incrementado el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro ante una serie de intimidaciones que ha recibido en los últimos meses, y que estarían relacionadas por su lucha en contra el narcotráfico, según las investigaciones adelantadas.

La información fue revelada por el alto funcionario luego de que se le indagara por las más recientes acusaciones que hizo Donald Trump sobre el jefe de Estado colombiano, donde sugirió que debía “mirarse y cuidar su trasero”, a propósito de la captura de Nicolás Maduro y los señalamientos de narcotráfico.

Pedro Sánchez describió, desde la capital de Norte de Santander este 3 de enero, que el primer mandatario ha decidido avanzar en una estrategia integral en contra de las drogas ilícitas, y que eso ha generado dificultades en su seguridad y protección.

A raíz de ello, él tiene amenazas físicas, pero también mediáticas”, dijo el ministro, quien recordó que en julio de 2024 fue el gobierno norteamericano quien contó que lo pretenderían asesinar y los datos aportados sirvieron para protegerlo.

Frente a las intimidaciones mediáticas, Sánchez describió: “Algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio y cual radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República".

Este escenario ha llevado a las autoridades a redoblar la seguridad de Petro, tal como lo reconoció el ministro de Defensa: “Se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él, y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda estamos empeñados en proteger, no solamente la soberanía, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo”.

Seguidamente, Sánchez narró cada uno de los logros en materia de seguridad, cuestionados fuertemente por Estados Unidos, principalmente en los números en la lucha en contra de las drogas, que mantiene al país descertificado y en cifras rojas frente a la Casa Blanca.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: el New York Times revela los asombrosos detalles de cómo cayó Nicolás Maduro

Ahora bien, el presidente Petro también ha revelado fragmentos de las investigaciones que, supuestamente, se estarían llevando a cabo para esclarecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones. Públicamente, él ha ventilado como responsables a la organización de la Junta del Narcotráfico.

En cuanto a las expresiones de Donald Trump, que han sido calificadas como amenazas por parte de sectores políticos afines a Petro, los ministros salieron en su defensa y rechazaron cada uno de los señalamientos que sugieren algún tipo de relación del primer mandatario con las redes del narcotráfico.

