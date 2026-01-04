Gobierno Petro destapa sus planes tras la captura de Nicolás Maduro

El Gobierno Petro se alista para enfrentar una posible crisis en Colombia, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar que ha paralizado a la región. La Casa de Nariño reveló los planes que tiene bajo la manga.

La encargada de divulgar la estrategia fue la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en la instalación del puesto de mando unificado con el que se pretende monitorear la realidad de la frontera colombo venezolana.

Ella contó que el Ejecutivo ha dispuesto del despliegue de 30.000 soldados en ese sector del país para mitigar cualquier alteración del orden público, no solo relacionado con la coyuntura política del vecino país, sino también la propia.

“La presencia de organizaciones criminales trasnacionales como el Tren de Aragua y el ELN representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza”, agregó Rodríguez.

Para financiar programas de manera urgente, el Ministerio del Interior está diseñando un texto para decretar una nueva posible emergencia económica, social y ecológica. El primer borrador será estudiado por la directora del Dapre junto al presidente Gustavo Petro. Solo tendrá validez cuando Petro le dé el visto bueno.

En materia diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya empezó a hacer gestiones en el exterior para unificar una posición entre los países de la región sobre la operación militar que realizó Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero.

“Colombia ha convocado para el próximo lunes una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo, se ha solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual”, detalló Angie Rodríguez.

En otros aspectos, la Casa de Nariño dijo que a través del Conpes “soluciones duraderas para las personas víctimas” se adelanta la preparación y asignación de recursos orientados a la atención integral de la población colombiana en la zona de frontera.

También se informó que Migración cuenta con una herramienta tecnológica que permite identificar y relacionar a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país con el propósito de contar con información precisa y actualizada sobre los flujos migratorios, ante la preocupación por una nueva ola de desplazamientos.

Finalmente, los ministros y altos funcionarios cerraron filas a favor de Gustavo Petro, luego de los señalamientos que emitió Donald Trump en su contra: “Se expresa un total respaldo al presidente Gustavo Petro, así como el rechazo a las acusaciones que se han formulado en su contra”.