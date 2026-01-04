Donald Trump le apuesta a manejar a control remoto a Venezuela y negociaría con el chavismo: ¿Qué pasará con Delcy Rodríguez?

En medio del fragor que se vivió este 3 de enero tras la operación Absolute Resolve, que produjo la captura de Nicolás Maduro, hubo un elemento siempre presente: el dilema futuro de Venezuela y su gobierno. La protagonista inmediata de esa encrucijada dio pistas muy confusas. Por Constitución, es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del dictador, quien debe quedar al mando.

Donald Trump mostró rápidamente que la tenía en su bolsillo. “Acaba de juramentar. Pero, como saben, fue elegida por Maduro. Así que Marco (Rubio) está trabajando en eso directamente. Acaba de conversar con ella (con Delcy Rodríguez) y ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande. Muy simple”, dijo en su rueda de prensa.

Pero en su primera salida pública, Delcy Rodríguez encaró a los Estados Unidos. “Defenderemos la dignidad de un pueblo que no se entrega, que no se rinde, que no va a ser colonia de nadie. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, dijo este sábado, tras pedir una prueba de supervivencia de su jefe.

Los ojos se clavaron aún más en Delcy cuando el mismo presidente norteamericano soltó una expresión descomedida frente a María Corina Machado: “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”.

Medios internacionales han tratado de descifrar cómo mueve sus fichas de ajedrez el jefe de la Casa Blanca. Según el diario El Mundo de España, la apuesta es manejar Venezuela “por control remoto y con jerarcas del chavismo”. En ese camino, Trump ya tendría sus alfiles: “el desaparecido Jorge Rodríguez, jefe negociador de Maduro, también participa en las reuniones. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe de los militares, se reunió con Delcy más tarde”, narra el medio.

Por ahora, hay cosas ya resueltas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ya decidió, el sábado en la noche, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “asuma” las funciones del “cargo de presidenta de la República”. Esto quiere decir que no se contempla el camino de las elecciones.

En desarrollo...