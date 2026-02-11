MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló a través de sus redes sociales que ordenó a la Fuerza Pública que se “fortalezcan todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, para, en articulación con Interpol y los organismos internacionales con los que existen convenios de cooperación, anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del presidente de los colombianos”.

Asimismo, indicó el jefe de la cartera de Defensa que la información “que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), para tomar las decisiones de inteligencia, contrainteligencia y operaciones a que haya lugar. Igualmente, pondremos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los datos e información disponible de esta situación, con el objetivo de identificar, judicializar y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de estas amenazas en contra de la democracia”.

Es de anotar que el presidente Gustavo Petro, además de los cambios en su rutina por posibles riesgos de un atentado en su contra, dijo que había un general de la Policía que quería armar un complot en su contra.

De acuerdo con el jefe de Estado, el oficial supuestamente estaría orquestando el camuflaje de una sustancia psicoactiva dentro de una de las camionetas presidenciales.

“Entonces hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, subrayó Petro.

SEMANA reveló que el general al que hacía referencia era Edwin Urrego, actual comandante de la Policía de Cali y excomandante de Barranquilla.

El general Edwin Urrego fue retirado de la Policía por orden del presidente Petro. Foto: Policía

En las últimas horas se conoció el decreto en el que el presidente notificaba el retiro de Urrego.

En diálogo con SEMANA, el general Urrego indicó que tomaría acciones legales al considerar que lo estaban acusando de manera injusta y que se trataba de información errónea que le estaban haciendo llegar al presidente Petro.