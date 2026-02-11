Nación

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

El presidente indicó que recientemente tuvo que modificar su rutina por posibles riesgos en su contra.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 3:17 p. m.
Pedro Sánchez ordenó fortalecer seguridad del presidente Petro.
Pedro Sánchez ordenó fortalecer seguridad del presidente Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló a través de sus redes sociales que ordenó a la Fuerza Pública que se “fortalezcan todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia, para, en articulación con Interpol y los organismos internacionales con los que existen convenios de cooperación, anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del presidente de los colombianos”.

Asimismo, indicó el jefe de la cartera de Defensa que la información “que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), para tomar las decisiones de inteligencia, contrainteligencia y operaciones a que haya lugar. Igualmente, pondremos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los datos e información disponible de esta situación, con el objetivo de identificar, judicializar y llevar ante la justicia a quienes estén detrás de estas amenazas en contra de la democracia”.

YouTube video JSXTpFGnloE thumbnail

Es de anotar que el presidente Gustavo Petro, además de los cambios en su rutina por posibles riesgos de un atentado en su contra, dijo que había un general de la Policía que quería armar un complot en su contra.

De acuerdo con el jefe de Estado, el oficial supuestamente estaría orquestando el camuflaje de una sustancia psicoactiva dentro de una de las camionetas presidenciales.

Bogotá

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Cali

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Nación

“Le cortó las piernas con una sierra”: la historia del carpintero que en Cundinamarca mató y desmembró a su jefe; la Fiscalía lo capturó

Bogotá

Intento de sicariato en la carrera séptima de Bogotá deja a dos personas heridas; esto se sabe

Nación

¿Por qué Córdoba fue el departamento más afectado por las lluvias? Directora del Ideam responde

Medellín

Alcaldía de Medellín avanza con la demolición de 12 viviendas en la comuna Villa Hermosa tras declararlas área de alto riesgo

Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá genera caos: los videos son aterradores

Nación

“Iniciaré acciones legales”: primera reacción del general Edwin Urrego tras su retiro de la Policía por presunto complot contra Gustavo Petro

Nación

Exclusivo: la historia detrás del sabotaje desde la Policía que denunció el presidente Petro; todo sería un malentendido

Nación

Senadora Aida Quilcue habría sido secuestrada en Cauca: Fuerza pública despliega capacidades para su búsqueda

“Entonces hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, subrayó Petro.

SEMANA reveló que el general al que hacía referencia era Edwin Urrego, actual comandante de la Policía de Cali y excomandante de Barranquilla.

Coronel Edwin Urrego, director de la Dijin.
El general Edwin Urrego fue retirado de la Policía por orden del presidente Petro. Foto: Policía

En las últimas horas se conoció el decreto en el que el presidente notificaba el retiro de Urrego.

En diálogo con SEMANA, el general Urrego indicó que tomaría acciones legales al considerar que lo estaban acusando de manera injusta y que se trataba de información errónea que le estaban haciendo llegar al presidente Petro.

Más de Nación

x

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Cali, Colombia

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Carlos Eduardo Caro Herrera capturado por el homicidio de un carpintero en Sibaté, Cundinamarca.

“Le cortó las piernas con una sierra”: la historia del carpintero que en Cundinamarca mató y desmembró a su jefe; la Fiscalía lo capturó

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.

Intento de sicariato en la carrera séptima de Bogotá deja a dos personas heridas; esto se sabe

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, declaró en el Consejo de Ministros.

¿Por qué Córdoba fue el departamento más afectado por las lluvias? Directora del Ideam responde

x

Alcaldía de Medellín avanza con la demolición de 12 viviendas en la comuna Villa Hermosa tras declararlas área de alto riesgo

Granizada en el norte de Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá genera caos: los videos son aterradores

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

MinDefensa ordena reforzar la seguridad del presidente Petro tras nuevas denuncias de atentado

Mesa directiva del Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá servirá como centro de acopio para ayudas destinadas a la emergencia por lluvias en el departamento de Córdoba

Energía

Cortes de luz en Villavicencio este viernes 13 de febrero: estas son las zonas afectadas en la jornada

Noticias Destacadas