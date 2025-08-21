Revelan video del momento exacto en el que derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

Sobre el mediodía de este jueves, 21 de agosto, se registró un nuevo ataque violento en el departamento de Antioquia entre la Fuerza Pública y los grupos armados.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante un dron en zona rural del municipio de Amalfi.

El hecho dejó al menos siete policías muertos y otros seis uniformados heridos, quienes estaban en un operativo contra el narcotráfico en la región.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló a través de su cuenta de X el video del momento exacto en el que derribaron el helicóptero.

“Todo indica que se trató de un ataque de disidencias Farc al mando de Calarcá, un criminal al que el Gobierno Petro le da tratamiento de ‘angelito’“, dijo el mandatario departamental.

Este es el momento en que derriban el helicóptero de la @PoliciaColombia en zona rural de Amalfi.

Las primeras informaciones indican que 6 uniformados murieron y otros 7 resultaron heridos.

Están a la espera de aeronaves que los saquen de la zona y permitan atenderlos con… pic.twitter.com/9IhJivUU5X — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló al Clan del Golfo como posible autor de este violento ataque, en el que además pidió un despliegue de las Fuerzas Armadas para atender la situación.

“Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país. Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado. No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, detalló el ministro.

Un helicóptero Black Hawk fue derribado. | Foto: Daniel Reina

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió a otro grupo criminal que también tiene presencia en el departamento de Antioquia: “La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC”, afirmó el jefe de Estado.

Por el momento, el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, dio a conocer que están desplegando sus capacidades operativas para atender a los uniformados heridos.