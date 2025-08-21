Suscribirse

Antioquia

Revelan video del momento exacto en el que derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

Las autoridades determinaron que ocho uniformados perdieron la vida en este ataque, mientras otros seis quedaron heridos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 10:13 p. m.
Las autoridades investigan los hechos.
Las autoridades investigan los hechos. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @AndresJRendonC

Sobre el mediodía de este jueves, 21 de agosto, se registró un nuevo ataque violento en el departamento de Antioquia entre la Fuerza Pública y los grupos armados.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante un dron en zona rural del municipio de Amalfi.

El hecho dejó al menos siete policías muertos y otros seis uniformados heridos, quienes estaban en un operativo contra el narcotráfico en la región.

Contexto: Horror en Cali: Fuerza Aérea confirma atentado terrorista con un carro bomba; hay dos muertos y varios heridos

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló a través de su cuenta de X el video del momento exacto en el que derribaron el helicóptero.

“Todo indica que se trató de un ataque de disidencias Farc al mando de Calarcá, un criminal al que el Gobierno Petro le da tratamiento de ‘angelito’“, dijo el mandatario departamental.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló al Clan del Golfo como posible autor de este violento ataque, en el que además pidió un despliegue de las Fuerzas Armadas para atender la situación.

“Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país. Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado. No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, detalló el ministro.

Un helicóptero Black Hawk fue derribado. | Foto: Daniel Reina

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió a otro grupo criminal que también tiene presencia en el departamento de Antioquia: “La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC”, afirmó el jefe de Estado.

Por el momento, el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, dio a conocer que están desplegando sus capacidades operativas para atender a los uniformados heridos.

“Rechazamos de manera categórica este tipo de actos violentos que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando unidos, con fortaleza y determinación, en la protección de nuestra Nación”, mencionó la Armada de Colombia frente a este atentado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Actriz de ‘Stranger Things’ se convirtió en madre a los 21 años, detalle sobre el anuncio llamó la atención de los seguidores: “Ahora somos tres”

2. Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

3. Caso UNGRD: Fiscalía solicitó circular roja de Interpol contra César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

4. Atentado en Cali: van tres capturados por el ataque terrorista en la capital del Valle del Cauca

5. EE. UU. revisa millones de visas vigentes para iniciar con deportaciones masivas: así puede afectarlo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaAmalfiHelicóptero Black Hawk

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.