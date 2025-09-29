El Monopoly de McDonald’s vuelve este 2025: así puede ganar autos, viajes y hasta 1 millón de dólares

McDonald’s ha anunciado con gran expectativa el regreso de su promoción Monopoly en 2025, reviviendo una tradición que emociona a sus clientes. El juego arrancará el 6 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, aunque los participantes podrán reclamar sus piezas y premios hasta el 23 de noviembre, según informó la compañía.

En esta edición, la cadena presenta un formato mixto que combina las clásicas etiquetas adhesivas físicas con una experiencia digital a través de la aplicación. Quienes obtengan las etiquetas físicas deberán escanearlas en la app para revelar el premio o convertirlas en fichas digitales; a su vez, algunos premios se otorgarán directamente por medios digitales.

Los premios anunciados cubren desde productos gratuitos de McDonald’s hasta opciones de alto valor. Entre ellos se encuentran 1 millón de millas de American Airlines, un Jeep Grand Cherokee 2026, vales de compra de hasta $10.000 dólares en Lowe’s, y un premio mayor de 1 millón de dólares en efectivo.

McDonald's, en asociación con Best Buy, ha lanzado lo que afirma ser su mayor promoción hasta la fecha: un nuevo juego de Monopoly llamado "MONOPOLY Best Chance Game. | Foto: Getty Images

Esta reactivación no solo celebra la nostalgia, sino que responde también a críticas y ajustes en su seguridad interna. En la década de 1990, la promoción fue objeto de un gran escándalo cuando un responsable de seguridad desvió piezas ganadoras por un valor estimado en 24 millones de dólares en fraude.

A partir de estos antecedentes, McDonald’s afirma haber reforzado los controles y actualizado el sistema de verificación para proteger la integridad del juego.

La mecánica sigue en esencia la idea original: al adquirir productos seleccionados, los clientes obtienen etiquetas que pueden revelar un premio instantáneo o formar conjuntos de propiedades, al estilo del juego Monopoly.

La app ofrece funciones para escanear, almacenar colecciones y participar en modos digitales complementarios. De acuerdo con el portal MoneySavingExpert, hay aproximadamente una probabilidad de 1 en 4 de ganar un premio instantáneo en los empaques físicos, aunque la suerte es determinante para las piezas raras que completan los conjuntos mayores.

La estrategia de combinar lo físico con lo digital podría impulsar el uso de la aplicación de McDonald’s entre usuarios habituales. Además, hay quienes ya han comenzado a especular sobre tácticas para aumentar probabilidades: guardar etiquetas poco comunes, escanear lo antes posible y utilizar el modo digital cuando esté activo.