Federico Gutiérrez a Gustavo Petro por propuesta de revivir la Gran Colombia de 1819: “Solo vive del pasado”

Una lluvia de críticas cayeron este domingo sobre el presidente de la República, Gustavo Petro, quien propuso revivir la Gran Colombia de 1819, de la que hacían parte varios países de la región.

“Le propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819, realizar a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos, la reconstrucción de esta idea que hoy sería una confederación de naciones soberanas: la idea de Bolívar de una Gran Colombia”, señaló Petro.

Estas palabras le han costado al presidente de Colombia críticas desde diferentes sectores. Uno de los que se pronunció sobre el tema fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien le pidió concentrarse en los problemas serios del país, en vez de estar pensando en cosas del pasado.

“Solo vive del pasado, genera odio en el presente y no nos ofrece un buen futuro. Mientras la actual Colombia se derrumba, debido a la complacencia del Gobierno nacional con los peores criminales, Petro sigue soñando con revivir parte de la Gran Colombia de 1819″, señaló el mandatario distrital.

Gutiérrez invió a Petro a que “en vez de andar pensando en cosas que no van a pasar, debería concentrarse en garantizarle a todos los colombianos que el crimen no se tome a nuestro país, debido a su complacencia”.

Y le recordó lo ocurrido en la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en la ciudad de Tunja, donde presuntos subversivos del frente José Adonay Ardila Padilla del ELN, abandonaron una volqueta cargada con explosivos para atentar contra el Batallón Simón Bolívar.

“Ayer Tunja fue objeto del terrorismo. Soldados heridos y por allá ni se asomó. Que esta pesadilla pase rápido”, sentenció el alcalde de Medellín.