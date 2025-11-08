Suscribirse

Medellín extrema medidas de seguridad tras atentado en Tunja contra el Batallón Simón Bolívar

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, pidió a las autoridades y a la ciudadanía estar alertas ante cualquier hecho sospechoso que se pueda identificar.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 7:13 p. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre el atentado en Tunja.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre el atentado en Tunja. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I./Semana

En horas de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, se registró un atentado terrorista contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja, hecho que encendió las alarmas en varias ciudades del país.

El ataque, que dejó tres personas heridas y causó graves daños a la infraestructura militar, no tuvo consecuencias mayores gracias a la reacción oportuna de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre una volqueta abandonada cerca del batallón.

Contexto: Se conoce video del momento exacto en que abandonaron la volqueta cargada con explosivos en Tunja: así huyeron los criminales

Tras el aviso de la comunidad del barrio Prados de Alcalá, donde fue abandonado el automotor cargado con 24 tatucos con explosivos, las autoridades lograron activar de manera controlada los explosivos, pese a que algunos impactaron en el batallón, causando graves daños materiales.

En las imágenes que se conocieron del momento, se observa que la volqueta fue abandonada hacia las 5:06 a. m. de este sábado, en plena vía y apuntando hacia el batallón.

Según las autoridades, una motocicleta habría escoltado al vehículo, y posteriormente, el conductor se subió a la moto, que huyó del lugar con rumbo desconocido.

Esta acción terrorista ha causado gran preocupación en el país, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá ha sido uno de los menos atemorizados por este tipo de acciones criminales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que lo sucedido este sábado en la capital boyacense prende las alarmas de las autoridades en la ciudad y pidió reforzar las medidas de seguridad.

“He hablado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana, y con el General Caycedo, Comandante IV Brigada del Ejército, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar”, indicó Gutiérrez.

El mandatario distrital sentenció en su mensaje: “Todos alertas. La comunidad también juega un papel fundamental al avisar a las autoridades de algo sospechoso”.

