Medellín extrema medidas de seguridad tras atentado en Tunja contra el Batallón Simón Bolívar

En horas de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, se registró un atentado terrorista contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja, hecho que encendió las alarmas en varias ciudades del país.

El ataque, que dejó tres personas heridas y causó graves daños a la infraestructura militar, no tuvo consecuencias mayores gracias a la reacción oportuna de la comunidad, que alertó a las autoridades sobre una volqueta abandonada cerca del batallón.

Tras el aviso de la comunidad del barrio Prados de Alcalá, donde fue abandonado el automotor cargado con 24 tatucos con explosivos, las autoridades lograron activar de manera controlada los explosivos, pese a que algunos impactaron en el batallón, causando graves daños materiales.

En las imágenes que se conocieron del momento, se observa que la volqueta fue abandonada hacia las 5:06 a. m. de este sábado, en plena vía y apuntando hacia el batallón.

Según las autoridades, una motocicleta habría escoltado al vehículo, y posteriormente, el conductor se subió a la moto, que huyó del lugar con rumbo desconocido.

#Urgente / Este es el momento en el cual un sujeto desciende de la volqueta que contenía explosivos en cercanías al batallón Bolívar de #Tunja. pic.twitter.com/B8MYb2UQl2 — 7N Noticias (@7NNoticias) November 8, 2025

Esta acción terrorista ha causado gran preocupación en el país, teniendo en cuenta que el departamento de Boyacá ha sido uno de los menos atemorizados por este tipo de acciones criminales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que lo sucedido este sábado en la capital boyacense prende las alarmas de las autoridades en la ciudad y pidió reforzar las medidas de seguridad.

“He hablado con el General Castaño, Comandante Policía Metropolitana, y con el General Caycedo, Comandante IV Brigada del Ejército, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar”, indicó Gutiérrez.

🚨 He hablado con el General Castaño Comandante Policía Metropolitana y con el General Caycedo Comandante IV Brigada del Ejército, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar.

Todos alertas.

La… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 8, 2025