Se conoce video del momento exacto que abandonaron la volqueta cargada con explosivos en Tunja: así huyeron los criminales

Momentos de terror se vivieron esta mañana de sábado, 8 de noviembre, en Tunja, luego de que una volqueta cargada con explosivos fuera abandonada en el barrio Prados de Alcalá, cerca al batallón Simón Bolívar.

No obstante, el presidente Gustavo Petro afirmó a través de X que los militares y la población civil alcanzaron a ser evacuados de la zona, antes de que la volqueta explotara.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, dijo el presidente Petro.

Sin embargo, la explosión alcanzó a generar serias afectaciones a la guarnición militar, tal como lo evidencian fotos y videos que circulan en las redes sociales.

Además, varias viviendas cercanas al lugar donde fue abandonada la volqueta, resultaron afectadas.

Ahora, cuando han transcurrido pocas horas de ese hecho en Tunja, se conoció el video del momento exacto en el que al menos dos sujetos abandonaron la volqueta cargada con los explosivos.

En las imágenes se observa que, cuando el reloj marcaba las 5:06 a. m. de este sábado, una moto llegó escoltando a la volqueta.

Posteriormente, de la volqueta descendió un sujeto tranquilamente. Al fondo, se pudo apreciar a otra persona, la misma con la que huyeron en una moto.

A continuación, el instante en que abandonaron la volqueta:

#Urgente / Este es el momento en el cual un sujeto desciende de la volqueta que contenía explosivos en cercanías al batallón Bolívar de #Tunja. pic.twitter.com/B8MYb2UQl2 — 7N Noticias (@7NNoticias) November 8, 2025

Por el momento, no hay una cifra oficial de personas que resultaron heridas tras la explosión en Tunja, aunque en algunas imágenes que circulan en las redes sociales sí se puede apreciar al menos a dos, entre estas un militar.

En videos, el caos tras la explosión:

En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7vJZQnvWT3 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2025