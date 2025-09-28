Federico Gutiérrez confirma tragedia en el marco de la Carrera de las Rosas en Medellín: “Lastimosamente, perdió la vida”

En la mañana del domingo 28 de septiembre, las calles de Medellín fueron el epicentro de una nueva edición de la Carrera de las Rosas, una competencia que convocó a miles de personas interesadas en disfrutar de una jornada deportiva con propósito social.

Sin embargo, a los pocos minutos de iniciada la carrera, la organización comunicó el fallecimiento de un participante a la altura del kilómetro 5 del recorrido.

La persona fallecida fue identificada como Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien, tras sufrir complicaciones médicas durante la competencia, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció.

“Con profundo dolor, la organización de la Carrera de las Rosas lamenta el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien presentó una emergencia médica durante el recorrido de la distancia 5K en Medellín”, expresó la organización en un comunicado oficial.

Los organizadores también resaltaron la pronta actuación de los cuerpos de emergencia presentes en el lugar. Según indicaron, se brindaron todos los apoyos médicos disponibles.

“Nuestro equipo médico y las ambulancias dispuestas en el evento actuaron de inmediato y, posteriormente, Carlos recibió atención en el Hospital General de Medellín. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida”, agregó la organización.

Pronunciamiento de Federico Gutiérrez

A través de su cuenta en X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la tragedia ocurrida durante la jornada matutina y envió un mensaje de solidaridad a la familia y amigos del fallecido.

Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas hoy en Medellín.

Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K.

“Lamento la muerte de Carlos Enrique Restrepo en el marco de la Carrera de las Rosas hoy en Medellín. Él tenía 48 años de edad y estaba participando en la categoría 5K. Recibió atención médica en el sitio y fue trasladado al Hospital General de Medellín. Lamentablemente, perdió la vida. Qué noticia tan triste. Un abrazo de solidaridad para su familia y amigos”, expresó el mandatario.

Carrera de las Rosas – Edición 2025

El recorrido se desarrolló por las principales calles y avenidas de Medellín y contó con la participación de 17.000 personas que se inscribieron a través de los diferentes canales de atención habilitados por la organización.

El objetivo principal de esta carrera es generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y visibilizar los apoyos ofrecidos por instituciones públicas y privadas a las personas afectadas por esta enfermedad.