“Si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se despachó contra el presidente Gustavo Petro en la inauguración del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025, que tiene lugar en la capital de Antioquia este jueves, 25 de septiembre.

En primer lugar, el mandatario distrital aseguró que el próximo año sí estaría presente en el evento el jefe de Estado colombiano, pues dio luces de que los ciudadanos escogerán en el 2026 a un candidato diferente a la línea de Petro. En esta oportunidad, no hay representación del Gobierno nacional por serias diferencias con Fenalco, el organizador principal.

“Que sea alguien que quiera y respete a Colombia, que nos devuelva la seguridad, que se ponga del lado de nuestros soldados y policías, no del lado de las FARC, el ELN y estructuras criminales”, mencionó Gutiérrez.

Para él, el nuevo primer mandatario debería respetar a los empresarios, generar más empleo y tener lazos fuertes con aliados estratégicos como Estados Unidos, “y no alguien que se ponga del lado de (Nicolás) Maduro (…) Que sea alguien que gobierne con los cinco sentidos y en sus cinco sentidos”, agregó, a lo que los asistentes respondieron con aplausos.

En medio de la intervención, Federico Gutiérrez también hizo alusión al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quien le rindió un minuto de silencio al comienzo del evento con el resto de los mandatarios que hacen presencia en Medellín.

“Quien hoy dice gobernarnos, genera odio hasta la muerte. Yo no puedo asegurar que Petro haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe, de lo que sí estoy absolutamente seguro es de que si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”, comentó el alcalde de Medellín.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: Semana