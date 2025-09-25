Suscribirse

“Si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”: Federico Gutiérrez

Las declaraciones las dio el alcalde de Medellín en la inauguración del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de 2025.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 4:33 p. m.
Federico Gutiérrez, Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro
De izquierda a derecha: Federico Gutiérrez, Miguel Uribe Turbay y Gustavo Petro | Foto: SEMANA

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se despachó contra el presidente Gustavo Petro en la inauguración del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios 2025, que tiene lugar en la capital de Antioquia este jueves, 25 de septiembre.

En primer lugar, el mandatario distrital aseguró que el próximo año sí estaría presente en el evento el jefe de Estado colombiano, pues dio luces de que los ciudadanos escogerán en el 2026 a un candidato diferente a la línea de Petro. En esta oportunidad, no hay representación del Gobierno nacional por serias diferencias con Fenalco, el organizador principal.

“Que sea alguien que quiera y respete a Colombia, que nos devuelva la seguridad, que se ponga del lado de nuestros soldados y policías, no del lado de las FARC, el ELN y estructuras criminales”, mencionó Gutiérrez.

Contexto: Gustavo Petro vinculó a Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”

Para él, el nuevo primer mandatario debería respetar a los empresarios, generar más empleo y tener lazos fuertes con aliados estratégicos como Estados Unidos, “y no alguien que se ponga del lado de (Nicolás) Maduro (…) Que sea alguien que gobierne con los cinco sentidos y en sus cinco sentidos”, agregó, a lo que los asistentes respondieron con aplausos.

En medio de la intervención, Federico Gutiérrez también hizo alusión al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quien le rindió un minuto de silencio al comienzo del evento con el resto de los mandatarios que hacen presencia en Medellín.

Contexto: ¿Gustavo Petro es el jefe de los alcaldes de Colombia? Federico Gutiérrez le contestó al presidente

“Quien hoy dice gobernarnos, genera odio hasta la muerte. Yo no puedo asegurar que Petro haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe, de lo que sí estoy absolutamente seguro es de que si Petro no hubiera sido presidente, Miguel Uribe estaría vivo”, comentó el alcalde de Medellín.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: Semana

Gutiérrez aprovechó el espacio para cuestionar fuertemente al exalcalde de la capital de Antioquia y hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle. Entre tantas cosas, enumeró algunas presuntas irregularidades y detalló cómo su administración ha resarcido algunos estragos que, según él, dejó su predecesor.

Disputa entre Diana Saray Giraldo y el presidente Petro.

FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en la asamblea de la ONU este 23 de septiembre.

Filtran orden desde Presidencia a entidades del Gobierno, horas antes del discurso de Petro en la ONU: “Queremos sumar esfuerzos”

Redacción Nación
Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.

Juliana Guerrero reapareció tras quedarse sin título y contó lo que va a hacer para quedarse en el gobierno: “Engorroso suceso”

Redacción Semana

