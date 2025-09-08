El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó cuál es el mensaje que están entregando los mandatarios locales de las principales ciudades del país durante su viaje a Washington para hablar del riesgo de Colombia de perder la certificación por parte de Estados Unidos.

“Lo que nosotros estamos diciendo acá es que hay una política fallida del Gobierno nacional de Petro frente al combate de las estructuras criminales. Petro tomó la decisión de ponerse del lado de los peores criminales”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde de Medellín viajó a la capital estadounidense junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, para juntos buscar reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas demócratas y republicanos, a quienes quieren enviarle un mensaje desde las regiones sobre las implicaciones de la certificación, o descertificación, para el país.

“Hoy Colombia vuelve a tener la sombra de la descertificación en la lucha contra las drogas. Nosotros representamos a nuestras ciudades”, apuntó Gutiérrez en sus declaraciones a medios en medio de la gira de dos días.

Fico advirtió que “una posible descertificación tendría impactos muy significativos para temas como el apoyo a la seguridad nacional, el apoyo a nuestra Fuerza Pública, sanciones en términos comerciales”.

Estados Unidos publicará la lista de países certificados en su lucha contra el narcotráfico antes del 15 de septiembre. En medio de ese proceso de evaluación que hace cada año la Casa Blanca, actores de la política colombiana como expresidentes, congresistas y representantes del sector privado han advertido que el país está en riesgo de perder la certificación.

Por cuenta de esas advertencias, los alcaldes emprendieron una gira por Washington que ha sido desautorizada por el Gobierno de Gustavo Petro, que les acusa de estar ejecutando las funciones de la Casa de Nariño. Incluso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, puso en duda si estos habrían incurrido en un abandono del cargo.

“Ellos están usurpando funciones que son del presidente como las relaciones exteriores y el orden público. Ellos se están reuniendo con personas que no tienen nada que ver con la certificación, es decir, que se fueron a hacer un show político”, opinó Benedetti.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no viajó a Washington por compromisos de agenda que tenía en la capital del país. No obstante, desde su cuenta de X publicó un mensaje en el que defendió que los alcaldes sí están facultados para emprender.