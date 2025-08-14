Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

En una agenda regional que lideró el presidente Gustavo Petro, en el departamento de Boyacá, nuevamente mencionó la ceremonia religiosa en la que se le dio el último adiós al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El congresista fue víctima de un atentado, el cual se perpetró el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, mientras adelantaba una actividad política.

En ese evento que se desarrolló en Boyacá, el mandatario cuestionó los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay, lanzando fuertes palabras en el atril.

“Ayer sonó, como palabras, en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Sumado a ello anotó: “No podemos revivir al senador Uribe Turbay, quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho postmortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre ellos y vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles como hace 70 años, no se hubieran matado liberales y conservadores solo por la venganza desatada desde los medios de comunicación y desde las tribunas políticas”.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“¿Acaso esos campesinos liberales eran miserables de corazón o eran miserables de bolsillo?, ¿acaso esos campesinos conservadores eran miserables de espíritu o eran más bien miserables de bolsillo porque simplemente le estaban quitando las tierras, porque las tierras fértiles y mejores de Colombia se iban quedando en manos de los que hacían la ley y los que tenían el poder y no les importaba que 300 mil campesinos quedaran cegados en sus vidas, en fosas comunes a lo largo y ancho del territorio nacional?”, insistió el jefe de Estado en su intervención de este jueves, 14 de agosto.

También dijo el jefe de Estado: “A mí me dicen dictador, porque le hago caso al pueblo, porque no tiro gases, porque nadie puede decir ha sido asesinado, él no, su familia o ella, porque aquí no hemos llevado a la cárcel a nadie, porque me pueden gritar hasta groserías y me las aguanto”.