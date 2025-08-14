“Sí, hay culpables”: Gustavo Petro respondió a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay; este es el trino

Un contundente discurso dio Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en la ceremonia de honras fúnebres y sepelio del congresista, que se realizó este miércoles, 13 de agosto.

En uno de los apartes de su conmovedora intervención expresó: “Miguel, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre: ¿qué haría Miguel en esta situación?”.

“Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”, agregó Uribe Londoño.

Además, anotó en su discurso: “Quiero agradecer también a los miles de colombianos que vinieron a despedirse de mi hijo el día de ayer y a los millones que han estado conectados desde sus casas. Un saludo especial a su equipo de trabajo. A un grupo de profesionales que durante años han acompañado a Miguel desde el Congreso, desde la calle y en esta precampaña. A todos los que han aportado un granito de arena para construir esta energía que ha despertado Miguel en todos los colombianos”.

Miguel Uribe Londoño. | Foto: Colprensa

Sobre ese discurso, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió por medio de su tribuna favorita, su cuenta persona de X.

“Esta es la realidad del homicidio en Colombia. Y sí, hay culpables en la expansión de la sangre derramada”, posteó el jefe de Estado.

Esta es la realidad del homicidio en Colombia. Y sí hay culpables en al expansión de la sangre derramada. https://t.co/fOtZdym55M pic.twitter.com/JW6KWFKMsu — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 14, 2025

En otra intervención, el padre de Miguel Uribe Turbay manifestó: “No es casualidad que este ataque haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz”.

“Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente: Miguel Uribe Turbay”, también anotó.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Finalmente, en un evento en Chocó, el presidente Petro volvió a hacer referencia a la muerte del senador del Centro Democrático, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio: “Problemas como los que ya estamos viendo, no me quiero expresar demasiado, pero a veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos”, dijo Gustavo Petro.

“Y esto hay que reflexionarlo, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos, y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos”, avanzó el jefe de Estado.