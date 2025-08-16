CONFIDENCIALES
Alarma por filtraciones en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Ante el pedido de la opinión pública por resultados expeditos, la Policía y la Fiscalía han hecho un llamado a la prudencia y a limitar el ingreso de funcionarios a la investigación.
La Policía y la Fiscalía están en una carrera contrarreloj para ubicar a los responsables intelectuales del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. SEMANA conoció que hay preocupación por la filtración de información: datos sensibles llegaron a manos de los criminales involucrados en el hecho y se ha complicado el desarrollo del proceso y las nuevas capturas.
A eso se suma la molestia entre los investigadores porque el Gobierno está ventilando partes del expediente que no están confirmados y nombrando a eventuales responsables que no están considerados en las pesquisas. Ante el pedido de la opinión pública por resultados expeditos, desde ambas instituciones se ha hecho un llamado a la prudencia y a limitar el ingreso de funcionarios a la investigación.