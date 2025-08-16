CONFIDENCIALES

Alarma por filtraciones en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ante el pedido de la opinión pública por resultados expeditos, la Policía y la Fiscalía han hecho un llamado a la prudencia y a limitar el ingreso de funcionarios a la investigación.

16 de agosto de 2025, 7:07 a. m.