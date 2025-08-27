Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, habló en vivo sobre la ausencia de Petro en funeral: “Yo no lo pedí”

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, habló en SEMANA sobre lo que será la campaña presidencial para 2026, teniendo en cuenta que hace algunos días se convirtió en el quinto precandidato del Centro Democrático.

Además, el político se refirió a la muerte de su hijo y también a la ausencia del presidente Gustavo Petro durante las exequias. En un principio, se dijo que ni el jefe de Estado ni nadie de su Gobierno había asistido por petición directa de la familia de Uribe Turbay.

En esta oportunidad, el papá del senador asesinado aseguró que no tuvo nada que ver en esto. “Yo no conocí esa explicación, yo no lo pedí”, dijo.

Uribe Londoño mostró su malestar por la forma en la que el jefe de Estado se portó con su hijo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

No obstante, dejó en claro que está de acuerdo con que el presidente no hubiera asistido, pues recordó que durante mucho tiempo atacó a su hijo por cuenta de sus posiciones políticas.

“La Unidad Nacional de Protección (UNP) no quiso darle más protección a Miguel. Dos días antes del magnicidio, él había enviado la última comunicación pidiendo que le reforzara su equipo de seguridad. Lo pidió más de 25 veces, en muchas oportunidades”, señaló.

"Todo fue un montaje del fiscal de la época para atacarme. Me pasó lo mismo que al expresidente Álvaro Uribe, un delito que no existió. Estuve 15 meses detenido. Yo nunca he sido condenado por nada": @migueluribelhttps://t.co/YHWcRH24GW pic.twitter.com/hFpdqb5Ys5 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

Uribe Londoño remarcó que, pese a que el esquema que tenía era muy débil, nunca quisieron escucharlo y se terminó perpetrando el atentado. “Y luego, Gustavo Petro hostigó a Miguel”, comentó.

El nuevo precandidato del partido de oposición reveló que puso una denuncia en contra del jefe de Estado por la forma en que, según él, siempre atacó a su hijo. En la acción aportó como prueba todos los mensajes que Petro publicó en su cuenta de X.

"El presidente Petro no tiene la voluntad. La seguridad de Colombia se ha deteriorado y va a seguir así. -Las mesas de diálogo de paz-, eso se acaba todo. Eso no sirvió para nada": @migueluribelhttps://t.co/YHWcRH24GW pic.twitter.com/4cqtstzM6e — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

“Hay dos trinos que yo recuerdo muy bien. Uno que decía que Miguel era nieto de un presidente que torturó a 10.000 personas. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cuándo y dónde están las pruebas? Eso no es verdad”, expresó.

El papá del congresista calificó como una “falsedad” lo dicho por el mandatario y cuestionó el mensaje que transmite a los colombianos con este tipo de comentarios.

"Me parece muy bien que el Presidente no hubiera ido -al funeral de Miguel Uribe Turbay-. La UNP no quiso darle más protección. Gustavo Petro hostigó a Miguel": @migueluribelhttps://t.co/YHWcRH24GW pic.twitter.com/jyzWfvwLwO — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025

De hecho, sostuvo que esas declaraciones pueden desencadenar reacciones de ciertas personas que, de alguna manera, se traducen en lo que le terminó sucediendo a su hijo.

Otro de los trinos que Uribe Londoño recuerda a la perfección es aquel en el que Petro advirtió a los senadores que iban a “desaparecer” por no votar a favor de su polémica consulta popular. “Y así hay muchos más”, dijo.

"Gustavo Petro ha sacado teorías que no son. Siempre trata de desviar la investigación. Él es grosero, no es amable. Lo de los esmeralderos no es verdad": @migueluribel sobre el caso del magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay.https://t.co/YHWcRH24GW pic.twitter.com/rGY3I40wKY — Revista Semana (@RevistaSemana) August 27, 2025