Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, habló en vivo sobre la ausencia de Petro en funeral: “Yo no lo pedí”

El papá del precandidato habló por primera vez de la inasistencia del presidente al último adiós a su hijo.

Redacción Debate
27 de agosto de 2025, 4:14 p. m.
Esto fue lo que dijo el papá del senador asesinado.
Esto fue lo que dijo el papá del senador asesinado. | Foto: Semana

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, habló en SEMANA sobre lo que será la campaña presidencial para 2026, teniendo en cuenta que hace algunos días se convirtió en el quinto precandidato del Centro Democrático.

Así tomó Miguel Uribe Londoño la decisión de ser precandidato presidencial

Además, el político se refirió a la muerte de su hijo y también a la ausencia del presidente Gustavo Petro durante las exequias. En un principio, se dijo que ni el jefe de Estado ni nadie de su Gobierno había asistido por petición directa de la familia de Uribe Turbay.

En esta oportunidad, el papá del senador asesinado aseguró que no tuvo nada que ver en esto. “Yo no conocí esa explicación, yo no lo pedí”, dijo.

Miguel Uribe Londoño, entrevista.
Uribe Londoño mostró su malestar por la forma en la que el jefe de Estado se portó con su hijo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

No obstante, dejó en claro que está de acuerdo con que el presidente no hubiera asistido, pues recordó que durante mucho tiempo atacó a su hijo por cuenta de sus posiciones políticas.

Contexto: Miguel Uribe Londoño recordó con dolor la llamada en la que le informaron que su hijo había muerto: “Nunca me repondré”

La Unidad Nacional de Protección (UNP) no quiso darle más protección a Miguel. Dos días antes del magnicidio, él había enviado la última comunicación pidiendo que le reforzara su equipo de seguridad. Lo pidió más de 25 veces, en muchas oportunidades”, señaló.

Uribe Londoño remarcó que, pese a que el esquema que tenía era muy débil, nunca quisieron escucharlo y se terminó perpetrando el atentado. “Y luego, Gustavo Petro hostigó a Miguel”, comentó.

El nuevo precandidato del partido de oposición reveló que puso una denuncia en contra del jefe de Estado por la forma en que, según él, siempre atacó a su hijo. En la acción aportó como prueba todos los mensajes que Petro publicó en su cuenta de X.

“Hay dos trinos que yo recuerdo muy bien. Uno que decía que Miguel era nieto de un presidente que torturó a 10.000 personas. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cuándo y dónde están las pruebas? Eso no es verdad”, expresó.

Contexto: Papá de Miguel Uribe Turbay contó cómo fueron las últimas horas de vida de su hijo: “Ya abría los ojos”

El papá del congresista calificó como una “falsedad” lo dicho por el mandatario y cuestionó el mensaje que transmite a los colombianos con este tipo de comentarios.

De hecho, sostuvo que esas declaraciones pueden desencadenar reacciones de ciertas personas que, de alguna manera, se traducen en lo que le terminó sucediendo a su hijo.

Otro de los trinos que Uribe Londoño recuerda a la perfección es aquel en el que Petro advirtió a los senadores que iban a “desaparecer” por no votar a favor de su polémica consulta popular. “Y así hay muchos más”, dijo.

“Para qué queríamos nosotros que Gustavo Petro estuviera en el funeral de Miguel, si él atacó a mi hijo todas las veces que pudo”, concluyó.

Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, Gustavo Petro

