Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, no asistió al foro del Nuevo Liberalismo, donde se estrenaría como precandidato; aquí las razones

Este domingo 24 de agosto, el Nuevo Liberalismo, partido que lidera la casa Galán, adelantó un foro virtual con casi todos los precandidatos de derecha y centroderecha, a quienes los unen varias causas, entre ellas, el descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, al encuentro virtual no llegó Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, pese a que estaba invitado por el Centro Democrático y el Nuevo Liberalismo.

La expectativa era grande con el político, economista y abogado porque, se suponía, ese día se estrenaría como precandidato.

Miguel Uribe Londoño pasó de una vida tranquila a una campaña agitada en un país polarizado y con grandes riesgos de seguridad. | Foto: COLPRENSA

SEMANA confirmó que el quinto precandidato presidencial por el Centro Democrático no asistió porque le solicitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez un plazo de ocho días para dirigirse a los colombianos e informarles oficialmente las razones de peso que lo llevaron a saltar, nuevamente, al escenario político, del que estaba alejado hace varios años.

Uribe Londoño quiere entrar por la puerta grande y promete hablarle al país antes de participar en foros o en eventos de la campaña presidencial.

Una fuente de alto nivel le confirmó a SEMANA que Uribe Vélez vio con buenos ojos su postura y aceptó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Se espera que el padre de Miguel Uribe Turbay se inaugure oficialmente como precandidato en el foro sobre corrupción que liderará virtualmente el Centro Democrático el próximo domingo 31 de agosto.

Uribe Londoño tampoco asistió a los dos homenajes que le rindió el expresidente Álvaro Uribe a su hijo en el Cementerio Central de Bogotá y el Parque El Golfito, donde entregó unas sentidas palabras sobre el joven de 39 años, a quien un sicario le disparó el pasado 7 de junio, y que perdió la vida el 11 de agosto.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: SEMANA

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida. Que, como lo reclamó Miguel, haya seguridad para que en las veredas, en los pueblos y en las ciudades de Colombia, se pueda dormir con tranquilidad, sin la pesadilla de esperar el asalto del violento”, dijo el exmandatario.

“Aquí (en el parque El Golfito), el asesino, con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, remató el expresidente.

SEMANA conoció que el padre de Miguel Uribe Turbay no acompañó al uribismo al homenaje porque ya es precandidato y hay temas de su esquema de seguridad que no están totalmente definidos. Y él tiene claro que ya perdió a su único hijo producto de la violencia y no está dispuesto a que el conflicto en Colombia acabe con su vida ad portas de las elecciones.