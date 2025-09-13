María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, compartió importante noticia y dedicó palabras: “Desde el cielo”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, llamó la atención de miles de personas tras la tragedia que impactó a su familia, al afrontar la pérdida de su pareja sentimental, quien fue víctima de un atentado en junio de 2025.

La esposa del fallecido senador no ocultó el dolor que invadió a sus hijos, quienes lo tenían presente como su figura paterna. Ella y sus niños intentaron seguir adelante, conservando la memoria y el legado que dejó el famoso congresista.

Sin embargo, un mes después de que muriera Miguel Uribe Turbay, Tarazona volvió a llamar la atención de los curiosos con una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. Este carrete permitió apreciar un instante significativo e importante que vivió, precisamente enfocado en una de sus hijas.

Según se vio, una de sus hijas dio un paso académico, graduándose y emprendiendo un camino distinto. La pareja de Miguel Uribe Turbay no dudó en felicitarla y dedicarle un mensaje, rebosante de orgullo al verla entrar en esta fase de su vida.

Las imágenes plasmaron esta fecha importante, rodeando a María Acosta por su logro personal y estudiantil, pues recibió un mérito por su desempeño.

“Muñeca mía, qué orgullo verte graduar y recibir la orden al mérito académico. Fuiste impecable en tu carrera, disciplinada, entregada, con pasión, y sobre todo, como nos enseñó Miguel, con propósito”, escribió en el pie de foto.

No obstante, las palabras se enfocaron en que el fallecido precandidato presidencial estaría dichoso y feliz de verla en esta etapa, recibiendo su diploma. Allí se reveló la carrera que estudió, deseándole lo mejor para su futuro.

“Que Dios guíe tu camino y tu actuar siempre esté regido por la rectitud y la honestidad. Miguel desde el cielo te está aplaudiendo 🙏🤍 Eres una abogada excepcional, todo lo mejor está por venir 🙏🤍“, agregó en el post.

Las postales permitieron apreciar la unión de todas las hijas de María Claudia Tarazona, quienes han sido foco de miradas en distintos espacios, pues el senador las acogió como sus pequeñas y las acompañó por varios años.

Los mensajes de felicitaciones y apoyo rodearon la publicación, pues muchas personas se emocionaron al verlas sonriendo y disfrutando de estos pasos, en medio del vacío y tristeza que dejó el político colombiano.