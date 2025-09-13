María Claudia Tarazona habló sobre su hijo, Alejandro, y destapó conmovedora situación: “Vas a estar más cerca a papá”

María Claudia Tarazona quedó como foco de reacciones en plataformas digitales y medios nacionales, debido al crudo episodio que atravesó en su vida personal tras la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposo.

La abogada se enfrentó a la pérdida del también senador el pasado 11 de agosto, lidiando con el vacío y la ausencia que dejó en su vida. Poco a poco se ha tenido que reponer, continuando con la huella que le dejó en medio de su matrimonio como compañero y padre.

Recientemente, Tarazona volvió a mover fibras con un video que subió a sus redes sociales, donde mostraba que había concedido una nueva entrevista a Noticias RCN, en la que conversó con su director José Manuel Acevedo sobre el proceso que lleva tras la muerte del político.

Esto fue lo que dijo la esposa del congresista. | Foto: Captura de video: Los Informantes

La esposa del fallecido senador abrió su corazón y habló desde el escenario que lleva actualmente, centrándose en cómo avanzaba su realidad. La mujer fue contundente con una pregunta que se publicó como adelanto de la conversación, en donde se refería a su hijo menor, Alejandro Uribe.

“¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está llevando este proceso? Un niño tan chiquito”, preguntó el periodista, intentando conocer qué ocurría con el pequeño de la familia.

María Claudia Tarazona, en el clip de adelanto de la entrevista que subió a sus historias de Instagram, respondió a esta pregunta con una anécdota específica que atravesó con el niño. En sus declaraciones, recordó una situación con él, donde recibió una reacción que no esperaba.

Según comentó ante cámaras, Alejandro no quería ir a misa con su familia, por lo que ella sostuvo con el pequeño un diálogo enfocado en la importancia de ir a la iglesia. En su explicación, dijo lo cerca que podía estar de Miguel Uribe Turbay, su papá, quedando sin palabras con lo que mencionó él.

“Estábamos yendo a misa y, por supuesto, Alejandro me dice: ‘No quiero ir’. Pero le digo: ‘Mi amor, te voy a contar un secreto. La iglesia es la casa de Dios, y Dios siempre está con papá, entonces cuando llegues a la iglesia vas a estar con él y vas a estar más cerca a papá’”, relató.

“Se voltea y me dice: ‘Mami, ¿me puedo quedar a dormir en la iglesia?’”, agregó, reflejando lo nostálgica que se sentía.

María Claudia Tarazona habló de su hijo tras muerte de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @maclaudiat