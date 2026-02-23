ESTADOS UNIDOS

Así puede seguir en vivo la tormenta de nieve en Nueva York

Por segunda ocasión en 2026, la capital del mundo soporta índices atípicos de nieve.

Redacción Estados Unidos
23 de febrero de 2026, 5:35 p. m.
La gente camina por Times Square en medio de una tormenta de nieve el 23 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York
La gente camina por Times Square en medio de una tormenta de nieve el 23 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York Foto: Getty Images via AFP

Más de 40 millones de personas enfrentan este lunes una nueva gran tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York, donde las autoridades locales cerraron las carreteras al tránsito.

La tormenta provocó desde la madrugada la cancelación de vuelos y el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región. La primera tormenta de nieve en 2026 tuvo lugar el 17 de enero pasado.

Tormenta invernal en Nueva York. Foto: Getty Images

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, prohibió el lunes los desplazamientos no esenciales de vehículos hasta, al menos, el mediodía y ordenó el cierre de las escuelas. Las autoridades de los vecinos estados de Nueva Jersey y Rhode Island impusieron restricciones similares.

Aterradora tormenta invernal tiene en jaque a Nueva York: la peor en una década
Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

La segunda gran tormenta invernal que afecta la costa este del país en menos de un mes provocó frustración en parte de la ciudadanía. “Estoy harto. No quiero ver ni un copo más de nieve”, dijo Vincent Greer, residente en Wildwood, Nueva Jersey, mientras retiraba con una pala la nieve acumulada frente a su edificio.

Noticias Estados Unidos

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

A otros, sin embargo, la nevada les parecía “hermosa”. “Tanta nieve, es simplemente preciosa”, dijo a la AFP Chris Crowell, de 45 años, en la Grand Central Station de Nueva York.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre la tormenta y sus efectos continuarán durante gran parte del lunes. A las 11H00 (16H00 GMT), más de 5.800 vuelos con origen o destino en Estados Unidos habían sido cancelados y otros cientos sufrían retrasos, según la web de seguimiento FlightAware.

Los tres aeropuertos principales de Nueva York, así como el aeropuerto Logan de Boston, registraron la mayor cantidad de cancelaciones. En puntos de al menos cuatro estados —Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island— se registraron hasta 60 centímetros de nieve la mañana del lunes.

40 centímetros de nieve en Nueva York

Esta tormenta llega poco después de que el este del país recuperara la normalidad tras el paso devastador de otro frente frío que causó más de 100 muertes.

La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década”, dijo el domingo el alcalde Mamdani tras declarar el estado de emergencia.

El 24 de enero, una enorme tormenta invernal azotó Estados Unidos hacia el noreste, dejando nieve y lluvia helada desde Nuevo México hasta Carolina del Norte.
El 24 de enero, una enorme tormenta invernal azotó Estados Unidos hacia el noreste, dejando nieve y lluvia helada desde Nuevo México hasta Carolina del Norte. Foto: AFP

En Central Park, en el corazón de esta ciudad de más de ocho millones de habitantes, se acumularon 38 centímetros de nieve, la mayor cantidad acumulada por una sola tormenta en más de cinco años.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Masschusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales. “Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras”, dijo Wu.

Grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston anunciaron la habilitación de centros de calefacción dedicados para las personas que quedaran atrapadas en la calle por el frío.

De esta manera puede seguir en vivo cómo luce Nueva York bajo la tormenta de nieve:

YouTube video 7w7WCzQVyL0 thumbnail
YouTube video rnXIjl_Rzy4 thumbnail
YouTube video M-58uNMXGOI thumbnail

