Tentativa de secuestro, calumnia y más: las graves consecuencias que enfrentarían quienes acusaron falsamente a extranjero de abusar de un niño

El caso de un ciudadano estadounidense que fue incorrectamente acusado de abusar de un menor en el norte de Bogotá sigue teniendo consecuencias.

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Luego de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal y la Fiscalía descartaran que hubiera existido algún tipo de agresión contra el niño, ahora la atención se centra en las consecuencias judiciales que podrían enfrentar las personas que impulsaron la denuncia.

El abogado del extranjero, Grant Gail, el reconocido penalista Fabio Humar, anunció en diálogo con SEMANA que emprenderá múltiples acciones legales contra quienes aseguró contribuyeron a difundir una versión falsa que terminó desencadenando un escándalo nacional, una captura y un riesgo real para la integridad de la familia, pero sobre todo Grant Gail.

“Vamos a iniciar las acciones por fraude procesal, por falsa denuncia, por falso testimonio, por injuria, por calumnia; todas las acciones a que haya lugar habremos de iniciar”, afirmó Humar.

Según explicó el abogado, las denuncias no solo irían dirigidas contra las personas que difundieron las acusaciones en redes sociales o en la comunidad, sino también contra quienes habrían entregado información falsa a las autoridades durante el desarrollo de la investigación.

😡 Este es el momento en que se llevan al desgraciado que estaba abusando de un niño en el balcón de un conjunto residencial, en la localidad de Usaquén #BOGOTÁ #DenunciasAntioquia pic.twitter.com/ENFirZmyXS — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 14, 2026

Las conductas que serían investigadas

Humar aseguró que, una vez tengan acceso completo al expediente judicial, analizarán las declaraciones entregadas por algunas de las personas que alertaron sobre el supuesto abuso para determinar si incurrieron en delitos como fraude procesal o falso testimonio.

“Estamos pidiendo copia al expediente completo para ver si está el delito de fraude procesal, de falso testimonio, entre otros. Injuria y calumnia, por supuesto”, explicó.

El abogado sostuvo que la gravedad del señalamiento obliga a que se establezcan responsabilidades, especialmente porque la acusación apuntaba a uno de los delitos más sensibles contemplados por la legislación colombiana.

“Usted no puede salir impunemente de este tipo de episodios. Usted no puede señalar a una persona por un hecho tan grave. Es que no lo señalaron de robarse algo en una cafetería; lo señalaron de penetrar a un menor de edad y todo resultó completamente falso”, afirmó.

Tentativa de secuestro

Uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con la actuación de algunas personas de la comunidad durante los momentos de mayor tensión.

De acuerdo con Humar, varios vecinos ingresaron o intentaron ingresar al apartamento donde se encontraba la familia estadounidense con la intención de sacar al menor de edad, una situación que también sería llevada ante la justicia.

“A esta familia incluso subieron al apartamento e intentaron ingresar a la puerta y llevarse al menor de edad. Ya estamos pidiendo copia de las cámaras para iniciar procesos penales por tentativa de secuestro en contra de un menor de edad”, aseguró.

El abogado afirmó que han recibido información de residentes del sector, administradores del inmueble y otras personas que permitirían identificar a quienes participaron en los hechos.

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“Lo hubieran podido matar”

El penalista aseguró que la situación escaló hasta el punto de poner en riesgo la vida de su cliente.

“A ese señor lo hubieran podido matar. Afortunadamente, se llevan al ciudadano americano porque, de no haber sido así, había un riesgo muy grande de linchamiento”, afirmó, al recordar que decenas de personas se congregaron frente al edificio convencidas de que estaban frente a un caso de abuso infantil.

Horas después, Medicina Legal realizó las valoraciones correspondientes al menor, mientras que trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales entrevistaron a los niños y a los adultos involucrados.

De acuerdo con Humar, todas las pruebas coincidieron en que nunca existió una agresión sexual y que únicamente se trató de un episodio de corrección y acompañamiento por parte del padre adoptante.

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Demandas por el daño a su reputación

Más allá de las acciones penales, el abogado anunció que también estudian demandas civiles para reclamar una reparación económica por los perjuicios causados.

“No descartamos iniciar acciones civiles para ir tras el patrimonio de esas personas y que respondan ante los jueces de la nación”, indicó.

Humar aseguró que el daño para el ciudadano estadounidense ha sido enorme, especialmente porque su nombre y su imagen circularon ampliamente en redes sociales y medios de comunicación antes de que se conocieran los resultados de las investigaciones.

“Él no logra entender cómo esto alcanzó incluso al presidente de la República. Tiene miedo de salir a la calle, ha cambiado varias veces de lugar y está profundamente afectado por todo lo ocurrido”, sostuvo.

Mientras avanzan las posibles acciones judiciales, la comunidad de Chicó Navarra anunció una marcha simbólica para ofrecer disculpas al extranjero, luego de que las autoridades descartaran que hubiera existido cualquier tipo de abuso contra los menores que se encontraban bajo su cuidado.