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Video: Bernie Moreno fue recibido con aplausos en puesto de votación en el norte de Bogotá

Moreno, quien es observador internacional, destacó el trabajo de las autoridades electorales colombianas.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 11:39 a. m.
Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos.
Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

El senador estadounidense Bernie Moreno, quien llegó a Colombia como observador de la segunda vuelta presidencial, fue recibido en la mañana de este domingo, 21 de junio, con aplausos en el puesto de votación de Unicentro, ubicado en el norte de Bogotá.

Moreno destacó el trabajo de las autoridades electorales colombianas.

“Es un orgullo, un honor, para mí estar aquí viendo lo bien que Colombia hace las elecciones”, dijo.

“Esta es una decisión solo de los colombianos. Siempre cuenten con Estados Unidos como amigo y aliado”, subrayó.