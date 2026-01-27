Super Bowl

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

El valor de los espacios refleja la audiencia global y el impacto comercial del Super Bowl.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 9:24 p. m.
El evento deportivo también es uno de los mayores negocios del entretenimiento.
El evento deportivo también es uno de los mayores negocios del entretenimiento. Foto: X de @NFL

El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos, sino también uno de los escaparates más codiciados del mundo para la publicidad. Cada año, grandes marcas invierten cifras exorbitantes para asegurar un espacio durante la transmisión, con la esperanza de llegar a una audiencia masiva y global.

En 2026, ese precio volvió a escalar: un espacio publicitario de 30 segundos cuesta 8 millones de dólares, según reportes recientes sobre la temporada del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El incremento en el valor de los anuncios refleja tanto la enorme audiencia del evento como la competitividad de los espacios publicitarios. A diferencia de otros programas de televisión, el Super Bowl logra reunir a decenas de millones de espectadores simultáneamente, lo que multiplica el impacto y el valor de cualquier mensaje transmitido.

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

En años recientes, todos los espacios disponibles para comerciales de 30 segundos se vendieron incluso antes de que iniciara la temporada regular de la NFL, con precios ubicados en ese rango de 7 a 8 millones de dólares.

Macroeconomía

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Macroeconomía

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

Macroeconomía

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

Macroeconomía

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Macroeconomía

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

Macroeconomía

Ministro de Minas, Edwin Palma, se pronuncia tras tarifa del 900 % al crudo colombiano en Ecuador: “Afecta a pequeños productores”

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

Política

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Tecnología

Xbox Developer Direct 2026: fecha y todo lo que se sabe sobre Fable, Forza Horizon 6 y Beast of Reincarnation

Tecnología

🔴 EN VIVO | CES 2026: siga todas las novedades del evento tecnológico más importante del planeta; noticias y lanzamientos

Para ponerlo en perspectiva, estos valores contrastan fuertemente con los costos de décadas pasadas. En 1967, el primer Super Bowl registró un precio de apenas 42.500 dólares por medio minuto de publicidad, y a lo largo de los años el precio fue subiendo gradualmente junto con la audiencia del partido.

Para la década de 2020, el valor ya había superado los 7 millones por cada 30 segundos, un salto exponencial desde los primeros tiempos del evento televisivo.

ICE participará en la seguridad del Super Bowl en California: DHS lo define como “protocolo estándar”

Además del precio por el espacio en sí, las marcas suelen invertir cantidades adicionales en la producción del comercial, costos de talento o celebridades e incluso campañas previas o posteriores para maximizar el retorno de la inversión.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - FEBRUARY 07: Caesars Superdome is seen at sunrise ahead of Super Bowl LIX on February 07, 2025 in New Orleans, Louisiana. The Philadelphia Eagles and the Kansas City Chiefs will face each other on Sunday. (Photo by Aaron M. Sprecher/Getty Images)
La pauta comercial alcanza cifras históricas en cada edición del Super Bowl. Foto: Getty Images

Empresas como PepsiCo, Uber Eats, Anheuser-Busch o Meta suelen reservar estos espacios con meses de anticipación, a menudo acompañando sus anuncios con versiones extendidas o teasers que se estrenan en redes antes del día del partido.

Aunque estos precios puedan parecer estratosféricos, para muchas marcas esta inversión tiene sentido económico: el Super Bowl sigue siendo uno de los programas más vistos en la televisión abierta estadounidense y uno de los pocos eventos que aún logra captar enormes audiencias en vivo.

Escándalo en el Super Bowl LX: las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines

La posibilidad de que un anuncio se convierta en tema de conversación, viralice en redes o quede guardado en la memoria colectiva justifica, desde el punto de vista comercial, pagar por un espacio publicitario que puede costar tanto como un edificio en algunas ciudades.

Más de Macroeconomía

Jugadores y staff de Philadelphia Eagles celebran el título del Super Bowl LIX.

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Billetes euros.

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Presentación de la solución al déficit de gas

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

-

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Así es la frontera entre Colombia y Ecuador, que ha sido tomada por actores ilegales en los últimos dos años.

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

Ministro de Minas, Edwin Palma, se pronuncia tras tarifa del 900 % al crudo colombiano en Ecuador: “Afecta a pequeños productores”

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

-

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

Junta Directiva Banco de la República - marzo 2025 Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, César Augusto Giraldo, Olga Lucía Acosta, Germán Ávila Plazas, Laura Moisá y Leonardo Villar.

¿Las tasas de interés de los créditos podrían cambiar? Junta del Banco de la República se alista para nuevo pulso

Noticias Destacadas