Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Christian González será la representación colombiana en el Super Bowl 2026, programado para el próximo 8 de enero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El quaterback fue figura de los New England Patriots para conseguir la clasificación y se perfila como una de las figuras a tener en cuenta en el duelo final de la temporada por la NFL.

Su rival en el Super Bowl serán los Seattle Seahawks, que clasificaron tras ganar un partido cerrado contra Los Ángeles Rams.

Christian González nació en Carrollton (Texas), pero sus padres son colombianos y él mismo habla con orgullo sus raíces latinas para inspirar a otros niños a triunfar en el fútbol americano.

Christian González, el jugador de ascendencia colombiana que estará en el Super Bowl 2026. Foto: AP

New England Patriots vs. Seattle Seahawks: el Super Bowl LX

Seahawks y Patriots, resurgidos este año después de estar fuera de los dos últimos playoffs, resolverán al campeón de la temporada más imprevisible que se recuerda en el Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Este domingo, New England prevaleció en una final de la Conferencia Americana mucho más igualada de lo esperado en la cancha de los Denver Broncos, que dieron la cara hasta el final pese a la baja por lesión de su quarterback titular, Bo Nix.

Una intercepción de Christian González, esquinero de raíces colombianas, sentenció el triunfo visitante a dos minutos del final con el emparrillado completamente cubierto de nieve.

“Luchamos contra los elementos. Me encanta este equipo”, se felicitó el joven mariscal de campo de New England, Drake Maye.

Este será el primer Super Bowl de los Patriots sin Tom Brady, quien fuera su ídolo y máxima figura del fútbol americano en Estados Unidos.

“Estoy muy feliz por mi antiguo compañero Mike Vrabel”, dijo Brady, actual comentarista de la cadena FOX. “Fue a New England y nadie estaba muy seguro de cómo les iría después de dos temporadas consecutivas con cuatro victorias y 13 derrotas, y lo convirtieron en una victoria de la Americana en Denver”.

“Yo sé lo difícil que es eso”, aseguró el considerado mejor jugador de la historia.

El triunfo de los Seahawks en la final de la Conferencia Nacional resultó incluso más emocionante y con un marcador más abultado.

Seattle, ganador de un título en 2014, no llegaba al Super Bowl desde su recordada derrota en 2015 ante los Patriots (28-24).

Ahora regresan al máximo escenario de la mano de un quarterback siempre subestimado, Sam Darnold.

Este domingo salió airoso del duelo ante el experimentado Matt Stafford, sumando 346 yardas y tres touchdowns de pase.

“Es increíble poder hacer esto con estos chicos, en este vestuario, con este cuerpo técnico. Por eso significa tanto para mí”, se felicitó Darnold, de 28 años.

*Con información de la AFP.