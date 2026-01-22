Deportes

Récord en la NBA: New York Knicks logran la victoria más abultada de su historia

Corta una mala racha con un partido que quedará para los libros de la franquisia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

22 de enero de 2026, 11:07 p. m.
NBA NY Knicks
NBA NY Knicks Foto: Getty

Despertando de una mala racha de resultados, los New York Knicks aniquilaron este miércoles a los Brooklyn Nets del entrenador español Jordi Fernández.

Tras un nefasto inicio de año, los Knicks compensaron a sus aficionados con una descomunal victoria por 54 puntos de ventaja, que deja atrás su mayor marca anterior de 48 tantos, lograda en tres ocasiones (1968, 1972 y 1994).

New York Knicks derrotó a los Nets 120-66, y es la victoria más abultada de esta emblemática franquicia de la NBA.

Partido dominado sorprendentemente tras racha negativa

Los Knicks dominaron el partido de principio a fin, comenzando con un parcial de 38-20 en el primer cuarto, y llegaron a tener una ventaja de 59 puntos ante el equipo vecino.

Los neoyorquinos sacaron su orgullo en el Madison Square Garden después de cuatro derrotas consecutivas que los descendieron hasta la tercera posición de la Conferencia Este.

Esta racha aumentó las dudas alrededor de su nuevo entrenador, Mike Brown, y de un plantel que comenzó la temporada como favorito a dominar el Este.

Jalen Brunson: la clave de los Knicks

INDIANAPOLIS, INDIANA - MAY 27: Jalen Brunson #11 of the New York Knicks huddles with his team during the fourth quarter against the Indiana Pacers in Game Four of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Gainbridge Fieldhouse on May 27, 2025 in Indianapolis, Indiana. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Gregory Shamus/Getty Images)
Jalen Brunson #11, liderando New York Knicks Foto: Getty Images
Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

El capitán de los Knicks, elegido esta semana como titular para el Juego de las Estrellas, fue el máximo anotador de su equipo con 20 puntos.

“La forma en que jugamos con energía de principio a fin fue clave para nosotros”, señaló Brunson sobre la diferencia respecto a las derrotas anteriores. “Cuando los tiros no entran tenemos que apoyarnos en otra cosa y debe ser la defensa y la energía”.

De acuerdo con ESPN, el propio Brunson convocó el lunes a una reunión únicamente de jugadores para afrontar el declive del equipo, que tenía un registro de 2-8 en los diez juegos anteriores.

La otra cara de la moneda

Los Nets, con Michael Porter Jr. como máximo anotador con solo 12 puntos, se hundieron aún más en su bache actual, con 10 derrotas en los últimos 12 partidos. Jordi Fernández asumió la responsabilidad.

“Obviamente ha sido una experiencia difícil, pero lo haremos mejor, yo el primero”, declaró Jordi Fernández al responsabilizarse de la paliza recibida.

“Yo soy el responsable de esto”, afirmó el preparador catalán. “En los últimos 12 partidos hemos estado mal en defensa, mal en ataque, y eso recae en mí. Los jugadores no son responsables de esto”.

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente
X
Jordi Fernandez, entrenador de Brooklyn Nets Foto: Getty Images

*Con información de AFP

