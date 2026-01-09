De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Se preparaba un partido realmente llamativo entre los Chicago Bulls y Miami Heat, equipos protagonistas en la NBA y hoy, en zona de clasificación a Play-Inn. El encuentro se disputaba a las 8 p.m., hora Colombia, en el estadio, United Center, en Chicago.

El estado norteamericano (Chicago) fue azotado por las lluvias durante la segunda semana del 2026 y el evento fue víctima de las condiciones climáticas.

Los estadios de baloncesto en Estados Unidos son totalmente cubiertos, y, mientras los Bulls realizaban su calentamiento previo a la competencia, fueron enviados directamente a los vestuarios, tras la alerta de los árbitros que indicaban que la cancha no estaba en buenas condiciones de juego.

Los oficiales del partido no permitieron jugar el partido debido a que las lluvias provocaron humedad en el estadio, lo cual impedía las condiciones básicas para los jugadores de baloncesto.

Las lluvias de Chicago, provocaron la alta humedad en el piso deportivo, que normalmente es liso y tiende a mojarse, por el sudor de los jugadores o por la misma condensación. A pesar de que los organizadores empezaron a trapear la cancha, no fue posible que se iniciara el partido.

Reacciones, luego de aplazarse el partido

Luego del atípico hecho, realmente destacó la gracia en los comentarios de los aficionados en plataformas digitales como X, en donde manifestaban: “Nunca pensé que vería un partido cancelado debido a las condiciones del juego… en un estadio cubierto”.

Otro internauta posteó en la misma red social: “El partido de los Bulls se ha retrasado debido al mal tiempo. Tengan en cuenta que el baloncesto se juega en interiores“. El espectáculo, realmente lo brindó la mascota de los Bulls, que mientras se esperaba, probó tiros a media distancia.

Partidos pospuestos por condensación en la NBA históricamente

Un hecho así no se reportaba desde 2016, cuando, por condensación, se pospuso el partido entre Minnesota y Philadelphia. En ese mismo año, el mismo Philadelphia se enfrentaba a Sacramento Kings y debido al hielo condensado, debajo de la cancha, se suspendió el encuentro.

En la temporada 2009-10, se retrasó un partido entre los Celtics y los Clippers, que por la condensación de la cancha, no pudieron jugar por un momento en el partido, sin embargo, minutos después se reanudó y ganaron los Celtics 95 - 89.

En ese momento, Doc Rivers entrenaba el equipo ganador, quien recordó un hecho de esta misma naturaleza cuando él era jugador, pues en la temporada 1990 - 91, un partido entre Boston y Atlanta se canceló por esta misma razón.