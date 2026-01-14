Estados Unidos

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

También se anunciaron las ciudades que participarían en la nueva competencia.

Camilo Eduardo Velásquez

15 de enero de 2026, 3:19 a. m.
FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto
FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto Foto: NurPhoto via Getty Images

El proyecto de la NBA de crear una liga en Europa todavía presenta muchas zonas de sombra, cuando está a menos de dos años del lanzamiento previsto y en un momento en que la liga norteamericana aterriza en el Viejo Continente para dos partidos de liga regular.

Londres y Berlín, estarían fijas, estas dos ciudades forman parte del los candidatos para albergar una de las 12 franquicias permanentes de la competición que la NBA desea lanzar para el curso deportivo 2027-2028 junto con la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto.

Fachada del Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, City de Londres, Reino Unido
Vista de ángulo bajo del Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, en la ciudad de Londres, Reino Unido. Foto: Getty Images
NBA y la Fiba se unen para crear una nueva liga de baloncesto en Europa; estos son los detalles, ¿qué equipos estarán y cuándo iniciará?

Demás ciudades a las que apunta la NBA

Además de Londres y Berlín, la NBA apunta a París, Lyon, Madrid, Barcelona, ​​Milán, Roma, Mánchester, Múnich, Atenas y Estambul, indicó en noviembre George Aivazoglou, director general de la NBA.

Es decir, grandes ciudades en el corazón de mercados con alto potencial de crecimiento, según la NBA, para la cual el baloncesto europeo de clubes es tan interesante en lo deportivo como potencial en lo económico.

En Roma, que no tiene ni equipo ni afición por el balón naranja, no forma parte de las candidaturas examinadas, según el diario Il Tempo, a pesar de los anuncios hechos por el director general de la NBA.

Roma
Roma se ha consolidado como uno de los destinos preferidos de los turistas en el mundo. Foto: Getty Images

La identidad de los equipos, sin embargo, sigue siendo muy difusa. Según Aivazoglou, la NBA está en conversaciones “con equipos de baloncesto existentes, equipos de fútbol con una marca fuerte” y también contempla la creación de equipos partiendo “de cero”.

La decisión de apostar por Inglaterra, donde el baloncesto profesional de clubes sigue sin despegar realmente y es objeto de batallas judiciales.

Equipos importantes de fútbol que llegarían a la NBA Europa

El FC Barcelona anunció finalmente el martes a los demás accionistas de la Euroliga su intención de renovar su licencia en la gran competición por 10 años. Una decisión que lo alejaría de la NBA Europa, aunque existan cláusulas de salida.

Hay equipos que prefieren el fútbol, por encima del baloncesto y el tener consolidado el balompié, anularía la idea de incluir el basketball.

Razonando ante todo en términos de marcas con impacto mundial y amplia base de aficionados, los dirigentes estadounidenses han contactado de la misma manera en París al PSG y no al Paris Basketball, participante en la Euroliga y en plena expansión.

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio
Al-Khelaïfi, presidente del PSG
Al-Khelaïfi, presidente del PSG Foto: Corbis via Getty Images

Con información de AFP*

