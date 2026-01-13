Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

En la temporada 2025-26 de la NBA, destacaron los jugadores no estadounidenses, que hoy, lideran la votación parcial de los mejores jugadores para la NBA All-Stars. Entre ellos, Luka Dončić, que es esloveno, y Nikola Jokić, que es serbio.

El miércoles 14 de enero, se cierran las votaciones para elegir los preferidos de los aficionados que jugarán el 15 de febrero de 2026 en el Partido de las Estrellas, que solamente juegan los mejores de la NBA.

El último recuento de votos que publicó la NBA dejó ver los favoritos por cada conferencia, en donde la lideran europeos, el norteamericano favorito es Jalen Brunson, que juega en New York Knicks.

Los mejores jugadores de la temporada según la IA

Además de, Nikola Jokić, Luka Dončić y Jalen Brunson, que lideran las votaciones, destaca el primer canadiense de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, que actualmente es cuarto en la votación de la conferencia oeste y destaca como uno de los mejores talentos ofensivos de la NFL.

Shai Gilgeous-Alexander, jugador de Oklahoma City Foto: Getty Images

El top 5 para la IA lo completa Victor Wembanyama, que también es europeo, el jugador de San Antonio Spurs es francés y su mayor aporte es en las áreas de juego. Luego destaca el segundo estadounidense de la lista, Cade Cunningham, que realmente se ha consolidado como una de las piezas claves de Detroit Pistons y por las votaciones parciales, alcanzaría a clasificar en la NBA All Stars 2026.

Boston Celtics aporta talento nacional con Jaylen Brown, que continúa liderando su equipo, Anthony Edwards y Tyrese Maxey son los estadounidenses que más destacan en la liga y tienen serias posibilidades de estar en los partidos del 15 de febrero.

El top 10 de la IA lo cierra Aperen Sengün, que nació en Turquía y brilla en su equipo, Houston Rockets, por su versatilidad.

Es importante recordar que para este año no se jugará un partido, ya que serán estadounidenses vs. internacionales, haciendo 2 equipos de norteamericanos y 1 de jugadores de otra nacionalidad, de tal forma que cada equipo jugará al menos 3 partidos.

Ex estrella estadounidense de la NBA dice que los mejores son europeos

Mediante una entrevista, el exjugador, Brandon Jennings, afirmó que los mejores tiempos de los estadounidenses en la NBA son cosa del pasado.

"The best players in the league are all European players. We got Luka, SGA, Wemby, Giannis, and Jokic. Who is beating them as Americans."@Tuff__Crowd says the All-Star voting exposes the NBA for becoming an all European league. pic.twitter.com/OlllWowmWI — Gil’s Arena (@GilsArenaShow) January 8, 2026

Y es que la diferencia de la cantidad de jugadores es realmente notoria, en la NBA hay 135 jugadores no estadounidenses y más de 500 nacidos en Estados Unidos han participado en la temporada 25/26.

Dentro de los históricos vigentes está LeBron James, que es el máximo anotador histórico, sin embargo, en la temporada actual no ha logrado mostrar su mejor temporada con 41 años.