Deportes

Luka Dončić, de los Lakers, no pudo superar a su rival sin LeBron James: resumen de la última fecha de la NBA

Los tres partidos más importantes de la jornada dieron ganadores a Spurs, Thunder y Knicks.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

9 de enero de 2026, 3:08 a. m.
LeBron James #23 y Luka Doncic #77
LeBron James #23 y Luka Doncic #77 Foto: Getty Images

Con 46 puntos y una canasta providencial, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) salvó este miércoles a los Oklahoma City Thunder de otra humillante derrota mientras Luka Doncic no logró evitar la caída de unos Lakers huérfanos de LeBron James en San Antonio.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos de la NBA que también vivió el primer gran movimiento del mercado con los reportes del traspaso de Trae Young a los Washington Wizards.

San antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers

En San Antonio, los Spurs explotan la baja de LeBron James para vencer 107-91 a Los Angeles Lakers. LeBron James, que jugó 33 minutos en un triunfo el martes en Nueva Orleans, recibió descanso para tratarse de problemas de ciática y de articulación en el pie izquierdo.

Luka Doncic se multiplicó en ataque hasta completar un triple doble de 38 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Al descanso, el esloveno ya sumaba 22 puntos por 21 del resto de sus compañeros.

Deportes

Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

Deportes

¿Boca Juniors o São Paulo? Revelan movida por Marino Hinestroza y Atlético Nacional tendría veredicto

Deportes

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

Deportes

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

Deportes

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Deportes

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Deportes

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Deportes

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Deportes

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

“Odiamos perder pero estoy orgulloso de cada jugador, luchamos muy duro. Obviamente no teníamos a Lebron y es difícil competir así”, dijo Doncic, que hizo autocrítica por sus siete pérdidas de balón: “Debería haberlo hecho mucho mejor”.

Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz

En Oklahoma City, un tiro sobre la bocina de Gilgeous-Alexander libró a los campeones vigentes de otra improbable derrota.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA anotó desequilibrado un tiro en suspensión que forzó la prórroga ante los Utah Jazz, a los que Oklahoma City acabó derrotando por 129-125.

x
Shai Gilgeous-Alexander, jugador de Oklahoma City Foto: Getty Images
¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

El base canadiense necesitó anotar 46 puntos para que los líderes de la Conferencia Oeste no cayeran por tercera noche seguida, tras las derrotas ante otros rivales teóricamente muy inferiores, Phoenix Suns y Charlotte Hornets.

Los Jazz, antepenúltimos del Oeste, acariciaron una dulce victoria en la cancha de los Thunder cuando Lauri Markkanen (29 puntos) capturó un rebote bajo el aro y marcó en el aire para colocarlos por delante 114-112 a falta de sólo dos segundos, los que le bastaron a Gilgeous-Alexander para forzar el tiempo extra.

Nueva York Knicks vs. Los Angeles Clippers

x
Nueva York Knicks vs. Los Angeles Clippers Foto: Getty Images
La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Los New York Knicks acabaron con una racha de cuatro derrotas seguidas, venciendo en casa a Los Angeles Clippers por 123-111.

Los Knicks, comandados por Jalen Brunson (26 puntos), estaban obligados a reaccionar para no ceder más terreno a los Detroit Pistons, líderes del Este, que derrotaron 108-93 a los Chicago Bulls sin su líder, Cade Cunningham.

Nueva York sí le arrebató la segunda posición del Este a los Boston Celtics, que cayeron 114-110 ante los Denver Nuggets.

Con información de AFP*

Más de Deportes

Muriel a Junior, pero el jugador de América que soñaba con jugar en el tiburón, ya no llegaría a la arenosa.

Llegada de Luis Fernando Muriel a Junior trunca refuerzo desde América de Cali: voz oficial lo dejó claro

¿Boca Juniors o São Paulo? Horas clave en el futuro de Marino Hinestroza.

¿Boca Juniors o São Paulo? Revelan movida por Marino Hinestroza y Atlético Nacional tendría veredicto

EL SEGUNDO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 29: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers and Luka Doncic #77 pose for photos during Los Angeles Lakers Media Day at UCLA Health Training Center on September 29, 2025 in El Segundo, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Luka Dončić, de los Lakers, no pudo superar a su rival sin LeBron James: resumen de la última fecha de la NBA

Fuad Char revela primeros detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior.

Es inminente la llegada de Luis Muriel a Junior: Fuad Char reveló la duración del contrato

David Ospina, el portero de Atlético Nacional al que le llegó joven competencia en el arco.

Atlético Nacional anuncia dos refuerzos de lujo: portero para competirle a Ospina y joya desde liga extranjera

PSG celebrando el título de campeón de la Supercopa de Francia sobre Olympique de Marsella.

Épico gol de Gonçalo Ramos salvó al PSG ante Olympique de Marsella: Supercopa de Francia 2026 tiene campeón

Así quedó la tabla de posiciones, en Premier League, tras el Arsenal vs. Liverpool.

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

Reencuentro de Falcao con el plantel de Millonarios 2026.

Primera reacción del plantel de Millonarios al volver a ver a Falcao: gesto de Mackalister desató risas

Independiente Medellín se refuerza para 2026 con experimentado que era de Junior

Independiente Medellín fichó a campeón de Liga: era deseado por Millonarios y salió por lo alto de Junior

Real Madrid ganó por un resultado corto al Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026

Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Noticias Destacadas