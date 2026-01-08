Luka Dončić, de los Lakers, no pudo superar a su rival sin LeBron James: resumen de la última fecha de la NBA

Con 46 puntos y una canasta providencial, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) salvó este miércoles a los Oklahoma City Thunder de otra humillante derrota mientras Luka Doncic no logró evitar la caída de unos Lakers huérfanos de LeBron James en San Antonio.

Estas son las principales escenas de una jornada de 12 partidos de la NBA que también vivió el primer gran movimiento del mercado con los reportes del traspaso de Trae Young a los Washington Wizards.

San antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers

En San Antonio, los Spurs explotan la baja de LeBron James para vencer 107-91 a Los Angeles Lakers. LeBron James, que jugó 33 minutos en un triunfo el martes en Nueva Orleans, recibió descanso para tratarse de problemas de ciática y de articulación en el pie izquierdo.

Luka Doncic se multiplicó en ataque hasta completar un triple doble de 38 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Al descanso, el esloveno ya sumaba 22 puntos por 21 del resto de sus compañeros.

“Odiamos perder pero estoy orgulloso de cada jugador, luchamos muy duro. Obviamente no teníamos a Lebron y es difícil competir así”, dijo Doncic, que hizo autocrítica por sus siete pérdidas de balón: “Debería haberlo hecho mucho mejor”.

Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz

En Oklahoma City, un tiro sobre la bocina de Gilgeous-Alexander libró a los campeones vigentes de otra improbable derrota.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA anotó desequilibrado un tiro en suspensión que forzó la prórroga ante los Utah Jazz, a los que Oklahoma City acabó derrotando por 129-125.

Shai Gilgeous-Alexander, jugador de Oklahoma City Foto: Getty Images

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

El base canadiense necesitó anotar 46 puntos para que los líderes de la Conferencia Oeste no cayeran por tercera noche seguida, tras las derrotas ante otros rivales teóricamente muy inferiores, Phoenix Suns y Charlotte Hornets.

Los Jazz, antepenúltimos del Oeste, acariciaron una dulce victoria en la cancha de los Thunder cuando Lauri Markkanen (29 puntos) capturó un rebote bajo el aro y marcó en el aire para colocarlos por delante 114-112 a falta de sólo dos segundos, los que le bastaron a Gilgeous-Alexander para forzar el tiempo extra.

Nueva York Knicks vs. Los Angeles Clippers

Nueva York Knicks vs. Los Angeles Clippers Foto: Getty Images

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Los New York Knicks acabaron con una racha de cuatro derrotas seguidas, venciendo en casa a Los Angeles Clippers por 123-111.

Los Knicks, comandados por Jalen Brunson (26 puntos), estaban obligados a reaccionar para no ceder más terreno a los Detroit Pistons, líderes del Este, que derrotaron 108-93 a los Chicago Bulls sin su líder, Cade Cunningham.

Nueva York sí le arrebató la segunda posición del Este a los Boston Celtics, que cayeron 114-110 ante los Denver Nuggets.

Con información de AFP*