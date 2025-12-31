La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Los Golden State Warriors derrotaron 132-125 a los Charlotte Hornets este miércoles en su último partido del 2025, gracias a 26 puntos de Stephen Curry, quien regresó a la ciudad en la que creció.

La calle interestatal 77 en Charlotte fue nombrada en honor a Stephen Curry en la previa del duelo de este día en el Spectrum Center. El evento sirvió como motivación para el jugador experimentado, que tuvo una jornada inspirada con cinco triples, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (9/16).

“Entendemos que como visitante debes jugar con la mentalidad correcta”, dijo Curry. “Esto es una señal de lo que podemos ser, estamos construyendo una identidad a medida que seguimos adelante”.

Los Warriors disputaron los últimos tres partidos del 2025 en condición de visitante, pero tendrán un alivio al disputar el 10 de los primeros 11 del 2026 en el Chase Center (San Francisco).

El triunfo frente a Charlotte tuvo como clave los 61 puntos desde la banca, incluidos ocho del dominicano Al Horford y 13 del brasileño Gui Santos.

Los Atlanta Hawks no dejaron dudas sobre quién fue el mejor equipo este día en el State Farm Arena de Atlanta al imponerse 126-102 sobre los Memphis Grizzlies.

Jalen Johnson fue el máximo anotador con 34 puntos, acompañado de 10 rebotes y seis asistencias.

Johnson, de 24 años, extendió a 14 la racha de partidos consecutivos con un doble-doble, la mejor para los Hawks desde 1992. “Queríamos jugar a nuestro estilo y lo logramos”, comentó Johnson. “Queríamos mover la pelota, es difícil defensor de esa forma”.

Los Hawks se mostraron dominantes en todo momento, alcanzando a liderar hasta por 34 puntos, sin estar abajo en el marcador en los 48 minutos de competencia. Por los Timberwolves, Anthony Edwards fue la figura principal con 30 puntos en 33 minutos.

Cavaliers acaban con el récord de los Suns luego del reñido partido entre Indiana Pacers y Orlando Magic

El segundo partido de la jornada de fin de año, dejó como ganador a Orlando Magic tan solo 2 puntos por encima de su rival, Indiana Pacers. Este partido cumplió los pronósticos, ya que Pacers lleva los últimos 9 partidos perdiendo, mientras en la confrontación directa, ganó Orlando Magic a los pacers en 4 de los últimos 3 enfrentamientos

Luego de una racha de victorias de los Suns, el equipo local, Cleveland Cavaliers le ganó 129 - 113, dejando así, a los de Phoenix, en la séptima posición de la conferencia oeste, culminando una semana para el olvido, dos de sus jugadores terminan sancionados y pierden el último partido del 2025

Con información de AFP