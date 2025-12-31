Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

El equipo cierra el 2025 ganando y con una muy buena racha de su principal jugador.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de enero de 2026, 2:36 a. m.
Steph Curry reacciona durante el partido de Warriors vs. Timberwolves
Steph Curry reacciona durante el partido de Warriors vs. Timberwolves Foto: AP

Los Golden State Warriors derrotaron 132-125 a los Charlotte Hornets este miércoles en su último partido del 2025, gracias a 26 puntos de Stephen Curry, quien regresó a la ciudad en la que creció.

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

La calle interestatal 77 en Charlotte fue nombrada en honor a Stephen Curry en la previa del duelo de este día en el Spectrum Center. El evento sirvió como motivación para el jugador experimentado, que tuvo una jornada inspirada con cinco triples, lanzando para una efectividad del 56 por ciento (9/16).

“Entendemos que como visitante debes jugar con la mentalidad correcta”, dijo Curry. “Esto es una señal de lo que podemos ser, estamos construyendo una identidad a medida que seguimos adelante”.

Los Warriors disputaron los últimos tres partidos del 2025 en condición de visitante, pero tendrán un alivio al disputar el 10 de los primeros 11 del 2026 en el Chase Center (San Francisco).

Deportes

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Deportes

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Deportes

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Deportes

Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

Deportes

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Deportes

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Deportes

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Deportes

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

El triunfo frente a Charlotte tuvo como clave los 61 puntos desde la banca, incluidos ocho del dominicano Al Horford y 13 del brasileño Gui Santos.

Se anotaron 228 puntos en el partido entre Atalanta Hawks vs. Minnesota Timberwolves

Los Atlanta Hawks no dejaron dudas sobre quién fue el mejor equipo este día en el State Farm Arena de Atlanta al imponerse 126-102 sobre los Memphis Grizzlies.

Jalen Johnson fue el máximo anotador con 34 puntos, acompañado de 10 rebotes y seis asistencias.

Johnson, de 24 años, extendió a 14 la racha de partidos consecutivos con un doble-doble, la mejor para los Hawks desde 1992. “Queríamos jugar a nuestro estilo y lo logramos”, comentó Johnson. “Queríamos mover la pelota, es difícil defensor de esa forma”.

Los Hawks se mostraron dominantes en todo momento, alcanzando a liderar hasta por 34 puntos, sin estar abajo en el marcador en los 48 minutos de competencia. Por los Timberwolves, Anthony Edwards fue la figura principal con 30 puntos en 33 minutos.

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Cavaliers acaban con el récord de los Suns luego del reñido partido entre Indiana Pacers y Orlando Magic

El segundo partido de la jornada de fin de año, dejó como ganador a Orlando Magic tan solo 2 puntos por encima de su rival, Indiana Pacers. Este partido cumplió los pronósticos, ya que Pacers lleva los últimos 9 partidos perdiendo, mientras en la confrontación directa, ganó Orlando Magic a los pacers en 4 de los últimos 3 enfrentamientos

Luego de una racha de victorias de los Suns, el equipo local, Cleveland Cavaliers le ganó 129 - 113, dejando así, a los de Phoenix, en la séptima posición de la conferencia oeste, culminando una semana para el olvido, dos de sus jugadores terminan sancionados y pierden el último partido del 2025

Pelea en la NBA
Mark Williams (los Suns) y José Alvarado (los pelicans) protagonizaron la pelea. Foto: Getty

Con información de AFP

Más de Deportes

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Costa de Marfil y una remontada épica en la Copa Africana de Naciones 2025.

La épica remontada de Costa de Marfil que remece la Copa Africana de Naciones: Gabón lo sufrió

Ayoub El Kaabi y Luis Díaz.

Compite con la obra maestra de Luis Díaz tras un gol Puskás en África y ahora le da la vuelta al mundo con nuevo apodo

Neymar es noticia por su continuidad en Santos de Brasil, pero: ¿Qué pasará con Morelos?

Importante novedad en Santos, con Neymar, mientras define el futuro de Alfredo Morelos en Nacional

Dos jugadores argentinos celebran el gol a Colombia en junio de 2025.

Fue verdugo de la Selección Colombia y ahora su fichaje desencadenó durísima sanción de la FIFA en Brasil

Alfredo Morelos, jugador de 29 años con futuro incierto tras una nueva postura de Atlético Nacional con Santos.

Hinchas de Atlético Nacional arrancan 2026 con noticia sobre Alfredo Morelos: ya habría respuesta final

Santa Fe tiene un refuerzo oficial, desde Atlético Nacional, para la Copa Libertadores 2026.

Presidente de Santa Fe confirma refuerzo desde Atlético Nacional: jugará la Copa Libertadores 2026

Rodrigo Contreras, delantero de la Universidad de Chile.

Los discretos números del trotamundos Rodrigo Contreras en 2025, el nuevo delantero de Millonarios

Jhon Arias, volante del Wolverhampton.

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Hugo Rodallega, figura de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la liga colombiana 2025: su idilio con Santa Fe y el gol de la resiliencia

Noticias Destacadas