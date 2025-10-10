Este viernes 10 de octubre, la cuenta oficial de Los Ángeles Lakers en español realizó una publicación que dejó a la expectativa a los fanáticos del equipo y del baloncesto.

Puesto que la pieza publicada tenía como protagonista a uno de los mejores jugadores de este deporte de todos los tiempos, como lo es LeBron James.

Una imagen muy sencilla, que muchos pasaron por desapercibida, tenía a James como la portada de un LP con la frase “al ritmo de LeBron” en la descripción, lo que generó gran expectativa a menos de dos semanas del inicio de la temporada de la NBA.

La intriga surgió debido a que, apenas ayer, jueves 9 de octubre, se dio a conocer que la estrella del baloncesto se perdería las primeras jornadas de la NBA debido a una lesión en la ciática.

Por lo que la publicación hizo crecer rumores sobre si podría volver antes de lo esperado, incluso para el inicio de la temporada.

Historial de lesiones de LeBron en las últimas temporadas

Cuando se refiere a ‘King’ James, se trata de un jugador que no es muy aquejado por las lesiones, aun así ha tenido bastantes en su carrera y, sobre todo, en esta última etapa, la cual ha tenido que afrontar con bastantes años a cuestas.

Temporada 2023-24

A mediados de la temporada regular tuvo molestias en uno de sus tobillos, por lo que en el mes de marzo no tuvo mucha actividad y decidió volver a la cancha antes de lo esperado, teniendo en cuenta que no obedeció los consejos médicos y optó por no operarse.

La molestia no fue mucho más allá y James jugó junto a Los Lakers 71 partidos en la temporada, incluyendo los de la primera fase de los playoffs.

Temporada 2022-23

A lo largo de su carrera, la recurrencia en las lesiones de ‘King’ James ha sido en los tobillos, siendo víctima de varios esguinces.

Pero también sufrió una inflamación en la ingle que lo ha aquejado en los últimos años, haciéndolo perder varios encuentros.

Finalmente, James se ha perdido cerca de 142 partidos por lesión a lo largo de su carrera, lo impresionante de la cifra es que los primeros 71 se los perdió en sus primeras 15 temporadas (2003-18), mientras que los otros los perdió desde 2018 hasta la actualidad, según reportó The Sporting News.