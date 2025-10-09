Suscribirse

Deportes

LeBron James se perderá el inicio de su temporada 23 por esta insólita razón

‘King’ se convertirá en el jugador con más temporadas en la NBA.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

10 de octubre de 2025, 2:15 a. m.
LOS ANGELES, CA - MAY 22: LeBron James (6) of the Los Angeles Lakers hangs his head during the fourth quarter of the Denver Nuggets' 113-111 Western Conference finals game 4 win at Crypto.com Arena in Los Angeles on Monday, May 22, 2023. The Nuggets swept the best-of-seven series 4-0 to advance to their first NBA Finals in franchise history. (Photo by AAron Ontiveroz/The Denver Post)
LeBron James reacciona a la derrota ante Denver Nuggets | Foto: Denver Post via Getty Images

LeBron James, superestrella de Los Lakers de Los Ángeles, se perderá el primer partido de su temporada 23 en la NBA por una ciática, y estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas, según medios estadounidenses.

Contexto: LeBron James reveló cuál fue “la decisión de las decisiones” que tomó y que puso en vilo al mundo de la NBA

Luego del entrenamiento del equipo, en el que nuevamente no participó James, de 40 años, Los Lakers revelaron el diagnóstico de ciática en el lado derecho del cuerpo, informó ESPN.

‘King’ James ya se perdió los dos primeros partidos de pretemporada de los angelinos, por lo que el entrenador del equipo, JJ Redick, describió como una irritación nerviosa en el glúteo.

La ciática es un dolor o entumecimiento que sigue el trayecto del nervio ciático desde la zona lumbar hasta la pierna.

Los Angeles Lakers
James jugará su temporada 23 y convertirá en el basquetbolista con más temporadas en la NBA. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) | Foto: AFP

Los Lakers informaron que su estrella volverá a ser evaluada en unas tres o cuatro semanas, cuando se entregarán más detalles de su condición física.

Los angelinos abren su temporada contra Golden State Warriors el próximo martes 21 de octubre.

El cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos declaró a la prensa el mes pasado que estaba “emocionado” ante la perspectiva de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar su temporada número 23.

“Sea lo que sea que me depare el camino este año, estoy muy entusiasmado porque no sé cuándo terminará. Es mucho más pronto que tarde”, declaró James.

Contexto: LeBron James lanza fuerte declaración respecto a su retiro: “es mucho más pronto que tarde”

Los expertos indican que Los Lakers entrarán a una etapa de transición, puesto que si bien tiene un quinteto inicial altamente competitivo no hicieron un fichaje estrella, el cual se robara todas las miradas de los fanáticos.

Por lo que, diferentes fuentes indicaron que el verdadero objetivo de la franquicia angelina estaba en torno a los agentes libres del año 2026, de ahí crear un super equipo con el que pueda aspirar al anillo de campeón.

Debido a esto se rumoró que hubo un cierto disgusto de LeBron James con el equipo, puesto que esta podría ser su última temporada como profesional.

Los rumores del disgusto de James, supuestamente también estaban ligados a que en un principio el equipo no giraría en torno a él, sino al basquetbolista esloveno Luka Dončić.

Por esta razón el nombre de ´King´ James estuvo ligado a diferentes franquicias en este veranos, pero finalmente optó por quedarse en Los Ángeles Lakers, para una última temporada.

*Realizado con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Defensoría advierte sobre grave crisis humanitaria en el sur de Bolívar y el Bajo Calima y Valle del Cauca

2. Mundial Sub-20: definidas todas las llaves de cuartos de final y fechas con Colombia a bordo

3. Filipinas emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,4

4. Daniel Quintero vuelve a lanzar una polémica propuesta: “Vamos a igualar todos los precios”

5. LeBron James se perderá el inicio de su temporada 23 por esta insólita razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LeBron JamesNBALos Angeles Lakers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.