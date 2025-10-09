LeBron James se perderá el inicio de su temporada 23 por esta insólita razón

LeBron James, superestrella de Los Lakers de Los Ángeles, se perderá el primer partido de su temporada 23 en la NBA por una ciática, y estará fuera de las canchas de tres a cuatro semanas, según medios estadounidenses.

Luego del entrenamiento del equipo, en el que nuevamente no participó James, de 40 años, Los Lakers revelaron el diagnóstico de ciática en el lado derecho del cuerpo, informó ESPN.

‘King’ James ya se perdió los dos primeros partidos de pretemporada de los angelinos, por lo que el entrenador del equipo, JJ Redick, describió como una irritación nerviosa en el glúteo.

La ciática es un dolor o entumecimiento que sigue el trayecto del nervio ciático desde la zona lumbar hasta la pierna.

James jugará su temporada 23 y convertirá en el basquetbolista con más temporadas en la NBA. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) | Foto: AFP

Los Lakers informaron que su estrella volverá a ser evaluada en unas tres o cuatro semanas, cuando se entregarán más detalles de su condición física.

Los angelinos abren su temporada contra Golden State Warriors el próximo martes 21 de octubre.

El cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos declaró a la prensa el mes pasado que estaba “emocionado” ante la perspectiva de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar su temporada número 23.

“Sea lo que sea que me depare el camino este año, estoy muy entusiasmado porque no sé cuándo terminará. Es mucho más pronto que tarde”, declaró James.

Los expertos indican que Los Lakers entrarán a una etapa de transición, puesto que si bien tiene un quinteto inicial altamente competitivo no hicieron un fichaje estrella, el cual se robara todas las miradas de los fanáticos.

Por lo que, diferentes fuentes indicaron que el verdadero objetivo de la franquicia angelina estaba en torno a los agentes libres del año 2026, de ahí crear un super equipo con el que pueda aspirar al anillo de campeón.

Debido a esto se rumoró que hubo un cierto disgusto de LeBron James con el equipo, puesto que esta podría ser su última temporada como profesional.

Los rumores del disgusto de James, supuestamente también estaban ligados a que en un principio el equipo no giraría en torno a él, sino al basquetbolista esloveno Luka Dončić.

Por esta razón el nombre de ´King´ James estuvo ligado a diferentes franquicias en este veranos, pero finalmente optó por quedarse en Los Ángeles Lakers, para una última temporada.