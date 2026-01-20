Deportes

Confirmados los titulares para el NBA All Stars 2026, ¿cómo se dividirán en el nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo?

LeBron James es el principal ausente de la lista inicial; sin embargo, eso no significa que no vaya a participar.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

20 de enero de 2026, 7:45 p. m.
NBA All-Star 2026
NBA All-Star 2026

Con la destacada ausencia de LeBron James, la NBA dio a conocer este lunes a los diez principales jugadores del Juego de las Estrellas, que se celebrará el 15 de febrero en Los Ángeles y estrenará un formato que enfrentará a Estados Unidos contra el mundo.

Los elegidos se dividirán respectivamente en los dos equipos de estadounidenses y la única escuadra conformada por jugadores de otras nacionalidades.

Es decir, los norteamericanos, que fueron elegidos por conferencia, jugarán en la división en que fueron elegidos, mientras los extranjeros se irán al equipo denominado “resto del mundo”.

Elegidos por el equipo oeste

La Conferencia Oeste tiene un marcado aire internacional, con el prodigio francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, votado en el grupo principal por primera vez en su segunda participación en el All-Star Game.

A Wemby lo acompañarán el vigente Jugador Más Valioso (MVP), el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, de los campeones Oklahoma City Thunder, y el triple MVP serbio, Nikola Jokic, de los Denver Nuggets.

El esloveno Luka Dončić, de Los Ángeles Lakers, y el estadounidense Stephen Curry, de Golden State Warriors, completan el quinteto más votado del Oeste.

Teniendo en cuenta el nuevo formato, en este equipo se mantendrá solamente a Stephen Curry, ya que los otros cuatro elegidos jugarán en el equipo que representa a los extranjeros en la NBA.

La conferencia Este sí tendría 4 titulares

En el Este, los más votados fueron Cade Cunningham, de los Detroit Pistons; Jaylen Brown, de los Boston Celtics; Jalen Brunson, de los New York Knicks; el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks; y Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers.

Tras haber elegido a 4 estadounidenses en esta conferencia, sí sería una muestra de lo que será el equipo titular de la división. Giannis Antetokounmpo pasaría al equipo de extranjeros.

Hay una segunda votación en la que seguramente entrará LeBron James y se completarán los equipos

En los que se elegirán ahora, se van a definir los jugadores suplentes de cada conferencia, y se completarán los que hacen falta.

Basados en las votaciones iniciales, ya estarían listos los titulares del equipo de extranjeros lo conformarían:

  • Giannis Antetokounmpo (griego de Milwaukee Bucks)
  • Victor Wembanyama (francés de San Antonio Spurs)
  • Shai Gilgeous-Alexander (canadiense de Oklahoma Thunder)
  • Nikola Jokić (serbio de Denver Nuggets)
  • Luka Dončić (esloveno de Los Ángeles Lakers)

Faltan 3 jugadores para este equipo, ya que la NBA estableció que cada grupo tendría 8 deportistas. Mientras tanto, por la conferencia oeste faltarían 7 jugadores y en la este solamente 4.

Si al término del proceso de selección no hay suficientes internacionales o estadounidenses, el comisionado de la NBA, Adam Silver, invitará a jugadores adicionales.

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente
Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio
Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio

*Con información de AFP

