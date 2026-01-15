Deportes

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

El máximo comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó las conversaciones con importante club.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

16 de enero de 2026, 1:27 a. m.
Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto
Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto Foto: Getty

La NBA planea desde 2025 su llegada al Viejo Continente; la intención de llevar el mejor torneo de baloncesto a Europa es un objetivo del máximo comisionado de la liga, Adam Silver, para 2027. Ya está en la búsqueda de las mejores marcas deportivas para que se sumen al ambicioso proyecto.

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

El Real Madrid y el Barcelona son grandes marcas en España, gracias a su relevancia futbolística; los españoles, hoy por hoy, tienen una gran fanaticada en el País Vasco y en el mundo entero.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó este jueves que hay “conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles” sobre el proyecto de creación de una liga en Europa, advirtiendo que la rentabilidad de esa nueva competición llevaría un tiempo.

¿Habrá clásico Barcelona vs. Real Madrid en la NBA Europe?

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto
FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto Foto: NurPhoto via Getty Images

La liga norteamericana de baloncesto, que tiene como ambición lanzar su “NBA Europe” en 2027, no dio la identidad de los otros equipos de España que estarían siendo contactados.

Deportes

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Deportes

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Deportes

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Deportes

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Deportes

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Deportes

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

Deportes

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Deportes

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

Deportes

Exjugador de la NBA habría recibido $200.000 dólares por amaño de apuestas deportivas: EE. UU. acusó a 26 personas en la investigación

Deportes

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

El martes, el FC Barcelona anunció la renovación por diez años de su licencia de la Euroliga, lo que parece excluirle del proyecto de los norteamericanos.

La Euroliga y la NBA Europe serían competencia

La Euroliga es actualmente la principal competición de clubes de básquetbol del Viejo Continente y el plan de la NBA se percibe como una competencia frontal, algo que Adam Silver trató de suavizar.

“No creo que sea inevitable un enfrentamiento. Creo que hay un espacio amplio para la competencia”, estimó en una conferencia de prensa en Berlín, en el marco del partido de NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en la capital alemana.

Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio
Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio Foto: Getty Images

¿Cuál es el plan de la NBA?

Exjugador de la NBA habría recibido $200.000 dólares por amaño de apuestas deportivas: EE. UU. acusó a 26 personas en la investigación

Silver insistió en que NBA Europe quiere “encontrar la combinación adecuada entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación”.

Por ello, el plan es integrar en la competición a formaciones de nueva creación y otras ya existentes. Advirtió a los interesados, que deben pensar a “muy largo plazo” en lo referente a la rentabilidad, que puede tardar en llegar.

Puso como ejemplo la WNBA, el campeonato femenino norteamericano, creado en 1996. “Treinta años después, es increíble lo que ocurre con el básquet femenino” en Estados Unidos, se enorgulleció.

Brittney Griner
Brittney Griner, jugadora de WNBA Foto: AP

Con información de AFP*

Más de Deportes

Junior y Santa Fe juegan la primera final de la Superliga 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Teófilo y Hugo tras marcar los goles en la ida de la Superliga.

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Richard Ríos, colombiano al servicio de Benfica de Portugal.

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Momento exacto del blooper de Guerrero y el remate de Hugo Rodallega.

Impensado gol de Rodallega amarga al Junior en la Superliga: Celebra Santa Fe tras el blooper de Guerrero

Lothar Matthäus dejó su concepto del Bayern Múnich de Luis Díaz en el arranque de la temporada

Una leyenda del Bayern Múnich cambia de opinión y sorprende con Luis Díaz en un XI de ensueño: Armó un equipazo

La reacción de Luis Díaz al fichaje de Luis Muriel por Junior de Barranquilla.

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Imagen aérea del estadio Metropolitano.

Apoteósico recibimiento de los hinchas del Junior en la ida de la Superliga: Dejó pálido a Santa Fe

Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

Atletico Nacional vs. Alianza Lima - Copa Internacional Mitad del Mundo U18 en Perú.

Canterano de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de Inglaterra: Sueña con el Mundial 2026

Noticias Destacadas