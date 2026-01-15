La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

La NBA planea desde 2025 su llegada al Viejo Continente; la intención de llevar el mejor torneo de baloncesto a Europa es un objetivo del máximo comisionado de la liga, Adam Silver, para 2027. Ya está en la búsqueda de las mejores marcas deportivas para que se sumen al ambicioso proyecto.

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

El Real Madrid y el Barcelona son grandes marcas en España, gracias a su relevancia futbolística; los españoles, hoy por hoy, tienen una gran fanaticada en el País Vasco y en el mundo entero.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó este jueves que hay “conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles” sobre el proyecto de creación de una liga en Europa, advirtiendo que la rentabilidad de esa nueva competición llevaría un tiempo.

¿Habrá clásico Barcelona vs. Real Madrid en la NBA Europe?

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto Foto: NurPhoto via Getty Images

La liga norteamericana de baloncesto, que tiene como ambición lanzar su “NBA Europe” en 2027, no dio la identidad de los otros equipos de España que estarían siendo contactados.

El martes, el FC Barcelona anunció la renovación por diez años de su licencia de la Euroliga, lo que parece excluirle del proyecto de los norteamericanos.

La Euroliga y la NBA Europe serían competencia

La Euroliga es actualmente la principal competición de clubes de básquetbol del Viejo Continente y el plan de la NBA se percibe como una competencia frontal, algo que Adam Silver trató de suavizar.

“No creo que sea inevitable un enfrentamiento. Creo que hay un espacio amplio para la competencia”, estimó en una conferencia de prensa en Berlín, en el marco del partido de NBA entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies en la capital alemana.

Adam Silver es el comisionado de la NBA que ha dado el importante anuncio Foto: Getty Images

¿Cuál es el plan de la NBA?

Silver insistió en que NBA Europe quiere “encontrar la combinación adecuada entre lo viejo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación”.

Por ello, el plan es integrar en la competición a formaciones de nueva creación y otras ya existentes. Advirtió a los interesados, que deben pensar a “muy largo plazo” en lo referente a la rentabilidad, que puede tardar en llegar.

Puso como ejemplo la WNBA, el campeonato femenino norteamericano, creado en 1996. “Treinta años después, es increíble lo que ocurre con el básquet femenino” en Estados Unidos, se enorgulleció.

Brittney Griner, jugadora de WNBA Foto: AP

