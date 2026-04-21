Bogotá hace historia: gana premio global por su bono verde internacional

Bogotá sigue posicionándose en los mercados internacionales, esta vez a través de la financiación sostenible.

El restaurante en Bogotá que cría corderos Katahdin y le apuesta a la sostenibilidad

La ciudad fue reconocida con el premio Green Bond of the Year – Local Authority/Municipality, otorgado por Environmental Finance, por la emisión de su primer bono verde internacional.

La operación marcó un hito en América Latina al tratarse de la primera colocación de este tipo realizada por un municipio de la región.

La emisión se estructuró en moneda local por un equivalente a 600 millones de dólares (cerca de 2,3 billones de pesos) y contó con una alta demanda, que superó en 1,34 veces el monto inicialmente ofrecido.

Además, el 93,4 % de los recursos fue adjudicado a inversionistas internacionales, entre ellos la IFC y la CAF, que participaron como inversionistas ancla.

El proceso fue asesorado por BNP Paribas y se alineó con estándares globales, como los Principios de Bonos Verdes de la ICMA y la Taxonomía Verde de Colombia, con validación de S&P Global.

Los recursos estarán destinados a proyectos de transporte limpio que buscan modernizar la infraestructura de la ciudad.

Entre ellos se destacan la Línea 2 del metro de Bogotá, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí, y el corredor de la Calle 13. Estas iniciativas permitirían evitar la emisión de más de 150.000 toneladas de CO₂ al año.

Para las autoridades y actores del mercado, este reconocimiento no solo valida la operación financiera, sino que posiciona a Bogotá como un referente regional en la emisión de deuda sostenible.

Una apuesta decidida por la sostenibilidad: las estrategia que convirtieron a Autogermana en líder del sector

“Este reconocimiento es el resultado de una ejecución impecable en la que, desde BNP Paribas, pusimos nuestra capacidad global al servicio de la ciudad para ser el puente que logró atraer el interés de los mercados globales a este tipo de productos”, afirmó Jorge Valderrama, presidente de BNP Paribas Colombia.

La apuesta, además, refuerza la conexión entre inversión internacional y desarrollo urbano, en un escenario donde las ciudades buscan alternativas de financiación alineadas con criterios ambientales.